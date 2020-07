Corte Suprema de Delaware reafirma sentencia a favor de la Junta Directiva de CITGO

julio 22, 2020 - 5:40 pm

Eeste miércoles 22 de julio, PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation aseguró que logró una victoria rápida y unánime en la Corte Suprema de Delaware en el caso “Jiménez vs. Palacios”.

Las juntas directivas de estas tres entidades se reconstituyeron en 2019, luego de que Estados Unidos reconociera formalmente al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, como presidente de Venezuela y que la AN designara una Junta Administradora ad hoc para Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la compañía estatal petrolera de Venezuela, con facultades para administrar sus filiales en Estados Unidos.

Luego de la reconstitución de estas juntas directivas, un grupo de exdirectores –nombrados por el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro– introdujo una demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware argumentando que sus juntas directivas eran las legítimas rectoras de PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation.

El 12 de agosto de 2019, el Tribunal de la Cancillería de Delaware negó sumariamente las afirmaciones de los exdirectores nombrados por el mandatario venezolano y dictaminó que –bajo la doctrina de la cuestión política y el acto de la doctrina estatal– los tribunales de Estados Unidos deben aceptar como vinculante el reconocimiento del Presidente de Estados Unidos de Juan Guaidó y asumir la validez de los nombramientos del jefe del Parlamento venezolano para la Junta Administradora ad hoc de PDVSA –y el reemplazo posterior de las juntas directivas de PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation–.

