Conozca al influencer MANUEL, el ángel de la guarda de los pobres en Maracaibo

El zuliano Manuel Alejandro Ñúñez, ha tomado como misión de vida tender una mano amiga, para ayudar a quien más lo necesita. En tal sentido, a través de su cuenta en Instagram con la cual ha logrado conformar, hoy en día, una gran comunidad en las redes sociales, comenzó impulsando la iniciativa #UnDiaDiferenteChallenge que ayuda a los más necesitados en Maracaibo.

Manuel tan solo tiene 22 años, pero su trabajo lo ha colocado en un pedestal entre quienes saben a qué se dedica. El joven atendió la llamada del equipo de NAD y comenzó a contar su historia.

¿En qué consiste esta labor que realizas?

Muy simple, él manifiesta que «se trata de buscar a una persona de escasos recursos y llevarla a pasar un día distinto contigo, llevarla a comer, a cortarse el pelo, a cambiarse de ropa, y sobre todo escucharla, lo más importante regalarle tu tiempo, lo cual no sólo es algo sumamente valioso, sino que, en ciertos casos, no puedes recuperar”- comentó el influencer.

Manuel asegura que tenía la idea clara desde un principio: “Quiero usar las redes sociales única y explícitamente para hacer el bien, y al mismo tiempo enseñar y motivar a las personas también a hacerlo”.

Así desde el 18 de febrero del presente año, después de organizar bien su idea, decidió lanzar el proyecto “Manuel Conecta”. El cual se basa en fomentar iniciativas que sumarán esperanza. Con la firme intención de inducir a miles de personas, en todo el mundo a replicar este tipo de ayudas.

Graba un primer capítulo y lo sube a sus redes sociales. Y fue un éxito, pues “al señor Naudi Ramón protagonista del capítulo, comenzaron a reconocerlo en las calles y no sólo eso, sino que logré que él pudiera recibir más ayudas, de esa forma me dije: ‘ esto es lo que tienes que hacer’.- subraya, a lo que añade, “tengo años realizando este tipo de labores, pero después de tener distintas experiencias en mi vida que me fueron permitiendo aprender, decidí, en el nombre de Dios, fusionando el Marketing, una de mis pasiones, con la ayuda a la gente que es otra pasión para mí, crear un proyecto que pueda impactar positivamente a la sociedad. Además de Dios, que es el que siempre va guiándome y va por delante de mis planes. Y me pregunté: ¿por qué no comienzo a lanzar Challenges, es decir retos, los cuales inviten a las personas también a unirse?”.

¿Esta labor la realizas tu solo o se te ha sumado gente?

Comencé solo, mi intención era poder motivar a las personas a que por cuenta propia salieran a las calles a ayudar, solo (1) mes después de comenzar comencé a recibir videos de distintos países: Colombia, Ecuador, Estados Unidos, de personas ayudando a individuos en situación de calle, motivados por algún video mío. Básicamente. Yo entrego, Yo edito, Yo subo. Quise diferenciarme siendo una persona independiente que de la noche a la mañana intento comenzar a cumplir un sueño.

Con respecto al primer proyecto que realizaste «Un día diferente», qué sentiste el primer día que arrancarte con eso?

«Fue increíble. Al principio fue un poco de nerviosismo porque tampoco es fácil montar a una persona desconocida en tu carro y llevártela a pasar el día, ni para la persona, ni para ti, pero siento que ese día y los días posteriores me movió Dios, Gracias a Dios ese capítulo fue un éxito, recibi mucha receptividad de parte de las personas, muchas solicitudes de ayudas para el señor “Pirulí” (Protagonista) de la primera historia, ahí fue cuando dije: “Voy a dedicarme a esto”.

Cuenta ¿cuál ha sido la historia que más te ha impactado y por qué?

«Súper complicada la pregunta, sinceramente han sido muchas. He pasado situaciones de casos que atiendo y en menos de 24h lamentablemente fallecen, he tenido que ver a niños siendo “Cabezas de Familia” teniendo que resolver la comida de una familia entera, entre muchas cosas más. Pero básicamente hubo un caso en especial que no solo a mi, si no a mucha gente la “conecto” en un mismo sentimiento de solidaridad, el señor Douglas (Protagonista del segundo capítulo de Un Día Diferente) su humildad, su agradecimiento, su empatía, la forma en la cual llegó a conectar con las personas fue increíble.

Un abuelo el cual por necesidad, todos los días se para en Delicias con Paul Moreno, a vender chupetas para poder llevar un sustento a su hogar, tiene una parálisis en la mitad del cuerpo, y con sus 61 años camina +1 hora de ida y de vuelta a diario para poder como lo llama el: “Trabajar”. A día de hoy ha recibido una cantidad de colaboraciones increíble, lo reconocen en la calle y desde distintas partes del mundo día tras día siguen llegando solicitudes para colaborar».

¿Cuál fue la estrategia para llegarle al señor y lograr que aceptara tu propuesta?

«Lo había visto anteriormente por las redes sociales, se me ocurrió la idea de hacerlo pasar un día diferente y simplemente quise ir improvisado “Que sea lo que Dios quiera” literalmente, solo le dije: “Quieres pasar un día diferente, un día distinto con nosotros”. Acepto, y lo demás es historia».

Ante la coyuntura que vivimos a causa del COVID-19, la premisa de Manuel ha sido la adaptación, todo un desafío. Pues exige de cada uno de nosotros, en cualquier área a la que nos dediquemos, ser más creativos, para poder seguir adelante.”Comencé a lanzar nuevas iniciativas las cuales, gracias a Dios inclusive, tuvieron más éxito que la primera. En ese mismo proceso de adaptación en vista de las dificultades surge: .#ElTiempoDeDiosEsPerfectoChallenge, para brindar un mensaje a las personas que consiste en que, por muy duras que sean las circunstancias, el tiempo de Dios siempre fue, es y será perfecto», narró.

«Cuando estamos a punto de rendirnos llega Dios, en ese momento exacto. Así que el reto era el siguiente: buscar a personas que atraviesan situaciones complicadas y llegarles de sorpresa con una compra grande de comida diciéndoles:’ Todo lo que está en esta maleta (La maleta del carro llena) es tuyo’. Ellos, sin entender nada abren la maleta y se encuentran con ese gran regalo. Obviamente su impresión mediante los videos recorre el mundo y eso causa una reacción en cadena, para que muchos más se sumen, a fin de tender una mano. Luego decidí sacar la serie #DiosNoAbandona, donde intento brindar una oportunidad, entregando en cuanto mis posibilidades me lo permitan, una cantidad de dinero (de sorpresa) para que puedan comenzar a emprender en una labor productiva que Dios mediante les permita vivir, por supuesto las reacciones son mágicas”, explicó.

Entre sus proyectos a mediano plazo figura constituir legalmente una fundación, que le permita consolidar su proyecto, “quisiera tener la posibilidad de viajar por distintos países a transmitir, ayudando a personas sin hogar, este mismo mensaje. Tener difusión, alcance, nada más que eso, no busco fama, ni dinero, ni reconocimiento. No trabajo con ninguna organización, trabajo de manera independiente. En la gran mayoría de las veces cuando realizo una entrega, ni siquiera saben mi nombre. Yo no llego a ayudar a alguien diciendo: ‘toma, esto te lo da Manuel Núñez’ No, siempre llego y les digo: ‘esto, te lo manda Dios’. Quiero que salgan influencers jóvenes emocionados, por replicar esta clase de contenidos y que Dios mediante las redes sociales, nos permitan lograr más asistencia para los vulnerables”, concluyó.

Trayectoria a pulso

Manuel Alejandro Núñez Chourio, estudia para obtener la Licenciatura en Administración de empresas, mención Mercadeo en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Y cuando habla del significado que tienen para él estas iniciativas que desarrolla, afirma que representan, absolutamente todo: “siempre les repito a las personas, ‘nosotros venimos al mundo para servir, no para ser servidos’, y todos absolutamente todos sin excusa alguna, en cuanto nuestras posibilidades nos lo permitan, de alguna u otra manera, podemos ser instrumentos de Dios en la Tierra, ayudando a quien que de verdad lo necesita.» Manuel dejó su mensaje «Es duro, sumamente complicado en ocasiones vivir esta clase de experiencias, ya que te toca ver toda clase de situaciones desgarradoras, que simplemente debes intentar entender, pero lo importante es brindar apoyo a esas personas, para que no se sientan solas. Los individuos en situación de calle, viven, sienten, y pasan por cosas terribles . Debe eliminarse esa falta de empatía en la sociedad, cuando por ejemplo, vemos a una persona comiendo de la basura y no la ayudamos porque pensamos que ya resulta ser algo ‘normal’ en el mundo. Busco motivar a miles para que se sumen y hagan lo que yo estoy haciendo. Aspiro transmitir un mensaje de reflexión para que cada vez, muchísimas más personas alrededor del mundo puedan ser atendidas», finalizó.

