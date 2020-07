¡Conmovedor! «Si alguien tuviera que morir, pensé que debería ser yo»: niño de seis años que salvó a su hermanita(+Fotos)

julio 15, 2020 - 11:50 am

Un relato que pone la piel de gallina. El pasado 9 de julio, en Estados Unidos, ocurrió un episodio que se ha hecho viral en las redes sociales por el hermoso gesto del niño héroe, que salvó a su hermanita menor del ataque de un perro.

El pequeño Bridger Walker como lo identificaron sus familiares y conocidos salvó la vida de su hermana pequeña al pararse entre ella y un perro que lo atacó y le propinó varios mordiscos en la cara y los brazos. Sin embargo, a pesar de que Bridger solo tiene seis años, reaccionó como un valiente.

Después de ser mordido varias veces en la cara y la cabeza, agarró la mano de su hermana y corrió con ella para mantenerla a salvo. Más tarde dijo: «Si alguien tuviera que morir, pensé que debería ser yo».

Su familia tuvo que llevarlo rápidamente al hospital para ser atendido de las heridas provocadas por el ataque y recibió un total de 90 puntos de sutura entre la cara, los brazos y otras partes del cuerpo donde fue mordido por el perro.

Después de ser atendido por un cirujano plástico experto, finalmente descansa en su casa. «Amamos a nuestro valiente y queremos que todos los demás superhéroes sepan sobre este último héroe que se unió a sus filas» escribieron sus familiares en la redes sociales al contar la historia.

Lea también: Una modelo de L’Oreal adoptó a un perro y este le desfiguró la cara de un mordisco (+Foto)

La tía de Bridger quien, a través de un post en Instagram, contó la historia de este héroe. «Acabo de terminar de visitar a Bridger en su casa. ¡Sus heridas se ven mucho mejor! Está de muy buen humor y su increíble personalidad está intacta. Todavía no puede sonreír demasiado, pero estaba sonriendo mientras le leía algunos de sus comentarios. También me gustaría mencionar aquí que los dueños del perro son personas realmente geniales que no han sido más que amables con Bridger y su familia. No sentimos ningún resentimiento hacia ellos y en todo caso, solo ha habido un aumento del amor entre nuestras familias como resultado de este incidente», informó una tía del menor.

La heroicidad de Bridger no ha pasado desapercibida y más de 300.000 personas han reaccionado al post de su tía, que ha confirmado que el pequeño se recupera satisfactoriamente y que ya está sano y salvo en casa. Muchos usuarios de las redes sociales les han sugerido que creen una cuenta en GoFundMe para hacer una donación al pequeño que le sirva para poder cumplir algunos de sus sueños cuando se recupere de sus heridas.

El pequeño es famoso por su valentía y sigue sumando amigos y admiradores en todo el mundo.

Curiosamente Bridger es fanático de las historias de los superhéroes, se espera que los actores que interpretan a estos personajes puedan contactarlo. También es un gran fanático de la ciencia, especialmente de la geología y colecciona rocas.

La familia de Bridger pidió que cualquiera que desee ayudar financieramente pueda, en cambio, donar a @ mission_22 o @wwp. Bridger.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias/E. García

Noticia al Día