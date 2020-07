Conmoción en Colombia: «Cuando pretendían sacar la batería estalló la gandola»

julio 7, 2020 - 10:13 am

Conmoción en Colombia: Intentando quitar la batería estalló la gandola que se había volcado en Tasajera, vía Ciénaga- Barranquilla.

Las primeras informaciones y datos que se tuvieron sobre el conductor del camión cisterna, que explotó lunes seis de julio, cargado con 5.950 galones de gasolina, fueron a través de su tío, Wilson Cataño, quien contó a El Heraldo, que su sobrino había advertido del peligro de saquear el vehículo que conducía.

Lea también: Asciende a nueve el número de fallecidos por la explosión de la gandola cargada de combustible en Colombia

“Él está aquí en el sitio del accidente”, contó Cataño al mediodía de ayer sobre su sobrino. “Lo tienen ahí en la patrulla con el papeleo y hablando sobre lo que pasó”, dijo para argumentar por qué era él quien se refería a los trágicos hechos que habían ocurrido unas cuatro horas antes.

En ese momento, Cataño contó que su sobrino, Manuel Enrique Cataño Hernández, había salido de Barranquilla muy temprano ese día para llevar el cargamento de gasolina a Santa Marta, pero su camino fue interrumpido por una desgracia que, por fortuna, lo dejó con vida.

“Lo que él comenta es que se le atravesó un reptil, que suelen aparecer aquí en la carretera. Por no matarlo le hizo el zig zag y fue cuando se salió de la vía”, contó William Cataño, de primera mano.

Para ese entonces, ya se sabía de los siete muertos y de los más de cincuenta quemados, por lo que él reveló lo que para muchos fue una sorpresa: Manuel solo tenía unos cuantos moretones en el cuerpo.

Horas más tarde, cuando la tensión inicial del infortunio había bajado, Manuel Cataño habló ante los medios de comunicación. Con un tapabocas y una camisa blanca manchada de cenizas contó cómo fue que se salvó del fuego.

“Yo venía bien. Cuando voy cogiendo la última curva antes de llegar al peaje (km 47) me sale un animal, trato de esquivarlo, le salgo por un lado y me volteo. El carro me da dos vueltas, yo quedo adentro”, relató Manuel.

Dijo que cuando logró salirse del camión iba pasando un carro por la vía y se detuvo a ayudarlo. Unos siete minutos más tarde, llegó la Policía, quienes pidieron apoyo porque sabían del peligro de un carro con material inflamable estuviera a un costado de una vía tan transitada como lo es la que conecta a Barranquilla con Ciénaga (Magdalena).