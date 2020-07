Confinamiento radical ordenó la alcaldesa de Dabajuro, estado Falcón

julio 9, 2020 - 1:00 pm

Acatando las medidas del Sistema Nacional de Prevención, y en concordancia con la labor que hace la Gobernación del estado Falcón, la alcaldesa Tachi Oberto ordenó el confinamiento del municipio Dabajuro y exhortó a la comunidad, a las instituciones, organizaciones, asociaciones, a colaborar con las normas tendentes a evitar la propagación del covid-19 en esa jurisdicción.

Oberto deploró que haya gente que, a pesar de los llamados a prevenir el virus que entró en el municipio, insiste en no usar el tapaboca ni a mantener la distancia, para evitar el contagio. “No hay conciencia en algunas personas, lo mismo ocurre con los comerciantes, saben que el horario de la cuarentena es de 7 a 12 del mediodía, sin embargo, algunos establecimientos dos horas después aún tienen clientes”.

La autoridad municipal advirtió que, si alguna persona sale del municipio, al regresar tiene que llegar al Pasi y cumplir el protocolo de 15 días mientras se le hacen las pruebas y se determine que no está infectado. “Más que un plan de confinamiento, ese es un plan de conciencia, tendente a evitar que se propague más en Dabajuro el peligroso virus”.

La alcaldesa explicó que, si no se radicaliza el confinamiento en el municipio, sería impredecible estimar los contagios que habría en 15 días, al tiempo que deploró que haya personas que piensen más en el aspecto económico que en el riesgo de contagiar a la familia.

Igualmente señaló que las alcabalas del municipio serán más estrictas y conminó a los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad, a que eviten poner en riesgo a su familia y a la de los demás por unos dólares.

Alertó que en Dabajuro deben adaptarse al horario de las mañanas, de 7 am a 12m, como lo estableció el Gobierno Nacional, y no que se vayan a contagiar con el virus. Tenemos que evitar la propagación, y mientras estemos confinados no hay contagios, porque la curva de contagio está subiendo en el municipio.

De la misma manera, la alcaldesa agradeció al gobernador del estado Víctor Clark, y a su equipo conformado por el secretario de gobierno, Henry Hernández; el secretario de salud, Jesús Osteicochea. La medidas se tomaron previa reunión con el V/A Ojeda Sojo, jefe de la Zodi y el equipo del gobernador del estado, a quienes les reconoció que tengan seis camas más en el SRI. “Así se detectaron cuatro pacientes que no hubo que llevarlos a Coro y se pudieron atender en Dabajuro con personal especializado”.

A Tachi Oberto también le preocupan las colas que se hacen en las gasolineras del municipio, y desde ya advirtió que, si no bajan en los próximos días, serán cerradas, y solo se despacharán los vehículos relacionados con medicinas, salud, alimentos…”Tampoco podemos permitir que personas inconscientes le arruinen el trabajo a los conscientes”.

Fue contundente al manifestar que no habrá fiesta en tanto exista el riesgo del Coronavirus, “nosotros festejaremos cuando logremos erradicar el Covid-19 en Dabajuro, cuando tengamos a nuestras familias fuera de peligro, cuando nos podamos reencontrar con los pacientes que actualmente luchan contra el virus, cuando nos podamos reencontrar con el personal de salud que los atiende y que también tiene parientes”.

Oberto recordó que somos un país limítrofe con Zulia y que en el mercado Las Pulgas de Maracaibo, se originó uno de los mayores focos de contagio en el país, y agregó que si hay algún comerciante o un ganadero que debe viajar porque tenga su finca o negocio fuera del municipio, debe trasladarse a la Guardia Nacional, aunque exhortó a que más bien se piense en la salud de ellos y de la población.

Indicó que Dabajuro está en estos momentos en emergencia sanitaria, “sigue creciendo la propagación, estamos pasando al municipio Miranda, “y eso me genera preocupación cómo alcaldesa de Dabajuro”.

“No es capricho de Tachi, ni del gobernador ni del comandante, es una necesidad”, dijo la mandataria, y agregó que se deben tomar las decisiones con tiempo, “porque después vienen los lamentos de que no hay camas, no hay tratamiento. Cumplamos el confinamiento, para evitar ser recluidos. Esa es la verdad, debo hablar con la cruda realidad”.

La máxima autoridad municipal advirtió que el coronavirus ataca a todos sin ningún distingo político, e informó que en Maracaibo falleció el padre Vidal Atencio, un cuadro de la revolución bolivariana, y en Colombia, murió el diputado opositor Hernán Alemán, por lo que no dejó de insistir en hay que cumplir las medidas del Sistema Nacional de Prevención, acatar los reiterados llamados del presidente Nicolás Maduro Moros y de todos los funcionarios del Gobierno revolucionario, que buscan concienciar a la gente para que ayude a cuidarla.

Prensa-Alcaldía de Dabajuro