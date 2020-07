Como todo un campeón de boxeo: El cinturón que recibió el niño héroe luego de salvar a su hermana de un perro

julio 22, 2020 - 1:34 pm

Bridger Walker, el niño que salvó a su pequeña hermana del ataque de un perro, recibió un cinturón por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La acción valiente del pequeño de seis años con su hermanita, no pudo pasar por alto por la CMB, y le entregó una faja honoraria. El organismo del boxeo mundial también llamó a Bridge como el ‘Hombre más valiente de la Tierra’.

«Y el nuevo campeón mundial del CMB, Bridger ‘El hombre más valiente en la Tierra’ Walker», escribió el CMB en sus redes sociales junto a la fotografía del pequeño originario de Wyoming, Estados Unidos, posando con el cinturón. «Estamos muy orgullosos de ti, eres un héroe de la vida real“, agregó.

La historia de Walker fue compartida por su tía, Nicole, el pasado 9 de julio y rápidamente se volvió viral. Bridger evitó que su hermana fuera mordida por un perro de sus vecinos. El niño se interpuso y por las heridas necesitó más de 90 puntos de sutura.

El reconocimiento de la WBC es uno de tantos para el valiente Bridge Walker. Antes el Capitán América (Chris Evans) le había dado su escudo al pequeño héroe.

La historia buscaba llegar a los actores que interpretaron a Los Avengers, la saga favorita de Bridger. Y lo hizo. Chris Evans, quien da vida al Capitán América, le envió un escudo y un emotivo mensaje.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker 🔝🔰 pic.twitter.com/cxQV5O3SNL

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 21, 2020