¿Cómo ha afectado el COVID-19 a los deportistas venezolanos?

Los grandeligas como futbolistas venezolanos han sido contagiados por el virus

El deporte venezolano se han visto afectado de gran manera por el COVID-19, donde diversos jugadores profesionales como amateurs han sido contagiados.

El fútbolista Yangel Herrera del Granada de la Liga española fue el primer atleta criollo en ser diagnosticado por coronavirus luego de un tes serológico realizado el 6 de mayo por la Liga española

El jugador de la Vinotinto presentó el virus de manera asintomatico al arrojar negativo en la prueba PCR. Herrera cumplió las dos semanas de cuarentena en su domicilio, para luego integrarse a los entrenamientos del conjunto de los Nazaríes (22 de mayo).

El 26 de mayo se dio a conocer que cuatro futbolistas venezolanos resultaron positivas. Natasha Rosas, Hilarys Vergara, Yessika Velásquez y Cinthia Zarabia, quienes hacen vida en la Segunda División del balompié en Brasil con el conjunto 3B da Amazonia. Las otras dos venezolanas que pertenecen al club amazónico Petra Cabrera y Dayana Rodríguez dieron negativo tras la prueba.

El foco en la academia de béisbol en Nueva Esparta

Las próximas víctimas vinieron de la Academia de Béisbol Roberto Vahlis en Nueva Esparta, Margarita, a mediados de abril. Alrededor de 40 peloteros, jóvenes y adolescentes de entre 12 y 19 años, resultaron contagiados tras la visita de un scout de un equipo de Grandes Ligas, procedente de República Dominicana, para firmar a un prospecto venezolano, según el gobierno nacional.

La escuela lleva funcionando desde hace siete años en el municipio Gómez en la localidad Pedro González, al noreste de la Isla de Margarita, que se convirtió en su momento en la segunda entidad con más infectados en el país.

El futbolista Cristian Cásseres Jr. fue otro futbolista contagiado en junio en Estados Unidos. El jugador del New York Red Bulls de la MLS reveló al medio Hispanic Sports Media (HSM) que tuvo COVID-19 de manera asintómatica.

El caraqueño, de 20 años, su sumó en julio a los entrenamientos de su equipo, y ya hasta visto acción en la jornadas de la MLS is Back.

Las Grandes Ligas también presentó brote del coronavirus, y el coach venezolano Oscar Salazar fue el primer criollo en salir contagio (22 de junio). El maracayero, de 41 años, se contagió en Arizona. De ahí en adelante se han incrementando día a día los casos de peloteros criollos contagios con el virus.

Lista de grandeligas venezolanos contagiados

Oscar Salazar

Técnico de los Padres de San Diego

Anunciado positivo: 22 de junio 2020

Keibert Ruiz

Prospecto de los Dodgers

Anunciado positivo: 2 de julio 2020

Willians Astudillo es el segundo Pelotero venezolano que resulta infectado con la covid-19, uniéndose a Keibert Ruiz. En total son criollos con Oscar Salazar, quien esta como coach de los Padres. — Marcos Grunfeld / Suscríbete a mi canal de YouTube (@bvenezolano) July 3, 2020

Ranger Suárez

Lanzador de los Filis de Filadelfia

Anunciado positivo: 3 de julio 2020

The Phillies placed today on the IL – Scott Kingery, Tommy Hunter, Hector Neris, & Ranger Suarez – were placed on the COVID-19 Injured List. Players can be placed on the list if they test positive, show symptoms, or have contact with an infected person. — Matt Breen (@matt_breen) July 2, 2020

Willians Astudillo

Utility de los Mellizos de Minnesota

Anunciado positivo: 3 de julio 2020

Edwar Colina

Prospecto de los Mellizos de Minnesota

Anunciado positivo: 3 de julio 2020

Everybody has cleared the initial intake except Miguel Sano, Willians Astudillo, Nick Gordon and Edwar Colina (all COVID-19 positive) and Cody Stashak and Byron Buxton (both on paternity leave). — Betsy Helfand (@betsyhelfand) July 4, 2020

Luis Madero

Lanzador de los Gigantes de San Francisco

Anunciado positivo: 4 de julio 2020

Luis Madero tested positive for Covid-19. The only psitive test for Giants. — Andrew Baggarly (@extrabaggs) July 3, 2020

Salvador Pérez

Receptor de los Reales de Kansas City

Anunciado positivo: 4 de julio 2020

Salvy Perez has tested positive for Covid-19. He is asymptomatic. He will get tested again. — Jeffrey Flanagan (@FlannyMLB) July 4, 2020

Darwinzon Hernández

Lanzador de los Red Sox de Boston

Anunciado positivo: 4 de julio 2020

Red Sox pitcher Josh Taylor tested positive for COVID-19

Darwinzon Hernandez also tested positive (he's home)

No tests results back on Eduardo Rodriguez yet. He still hasn't flown in — Christopher Smith (@SmittyOnMLB) July 4, 2020

Ricardo Sánchez

Lanzador de los Cardenales de San Luis

Anunciado positivo: 4 de julio 2020

Un mensaje del Presidente de Operaciones de Béisbol, John Mozeliak: “Tuvimos a dos jugadores que dieron positivo para el COVID-19, Ricardo Sánchez y Génesis Cabrera. También tenemos unos exámenes pendientes y sabremos más mañana”.#STLCardenales — Cardenales (@cardenales) July 4, 2020

Silvino Bracho

Lanzador derecho de los Diamondbacks de Arizona

Anunciado positivo: 5 de julio 2020

Junior Guerra

Lanzador derecho de los Diamondbacks de Arizona

Anunciado positivo: 5 de julio 2020

The #Dbacks have had several positive tests including relievers Junior Guerra and Silvino Bracho and one other player, manager Torey Lovullo says — Bob Nightengale (@BNightengale) July 6, 2020

Eduardo Rodríguez

Lanzador de los Red Sox de Boston

Anunciado positivo: 7 de julio 2020

Eduardo Rodriguez on having COVID-19: "I was feeling all the symptoms you find on Google."

headache, fever.

"It hit me really hard." — Christopher Smith (@SmittyOnMLB) July 19, 2020

Jesús Luzardo

Lanzador de Atléticos de Oakland

Anunciado: 8 de julio de 2020

#Athletics’ Mike Fiers says his late reporting came after two negative COVID-19 tests. It was a precaution, because he’d worked out with Jesus Luzardo, who had tested positive. Fiers never did test positive & he still hopes for an Opening Day start. — John Hickey (@JHickey3) July 14, 2020

Wilfredo Tovar

Jugador de Mellizos de Minnesota

Anunciado positivo: 12 de julio

COVID-19 updates from Derek Falvey: Miguel Sano and Willians Astudillo remain quarantined and continue to be asymptomatic. Nick Gordon and Edwar Colina remain away from the team following last week's positive tests at home. Wilfredo Tovar also tested positive at St. Paul camp. — Aaron Gleeman (@AaronGleeman) July 12, 2020

Anthony Santander

Jardinero de Orioles de Baltimore

Anunciado: 15 de julio

Orioles outfielder Anthony Santander, who tested positive and since recovered from COVID-19: "Wear a mask as much as possible and keep social distance.” — Joe Trezza (@JoeTrezz) July 15, 2020

José «Cafecito» Martínez

Primera base y bateador designado de Rays de Tampa

Anunciado: 18 de julio

#Rays Martinez said he was surprised to test positive during intake testing and spent his quarantine in St. Pete — Marc Topkin (@TBTimes_Rays) July 18, 2020

Yonny Chirinos

Lanzador de Rays de Tampa Bay

Anunciado: 18 de julio

#Rays Yonny Chirinos says he's not sure how he contracted the virus and it's something he thought about often during the quarantine period — Juan Toribio (@juanctoribio) July 19, 2020

Hasta el momento se registran 17 venezolanos del béisbol organizado infectados, 16 peloteros y un técnico. Algunos de estos jugadores ya cumplieron con la cuarentena y ya se reportaron con sus respectivos equipos.

Tal el caso de Pérez, Guerra y Colina que lo hicieron desde el pasado martes 14 de julio, al día siguiente se reportó Santander, quien no había sacado a la luz sobre su contagio. El viernes 17 de julio le tocó el turno a Luzardo, y posteriormente «Cafecito».

Los venezolanos Jose Quijada, José suárez y Luis Rengifo fueron puesto en lista de lesionados de 10 días a princ pero los Angelinos de Los Ángeles, que no especificaron el motivo. Algunos sospechan que presentan el virus.

Farinez, tercer futbolista VenEx con COVID-19

El arquero titular de la selección nacional, Wuilker Farinez, dio positivo tras su llegada a Francia (11 de julio). El portero criollo fichó con el RC Lens de la Ligue 1.

El club francés dio a conocer el contagio de Farinez por sus redes sociales. El número 1 de la Vinotinto, que viene de jugar en Colombia con Millonarios de Bogotá, no presentó los síntomas al contraer la enfermedad de forma asintomática.

#Information ℹ️ Wuilker #Farinez, nouveau joueur du #Racing, a passé un test PCR lors de son arrivée en France. Les résultats étant positifs, le club a décidé de lui imposer une quatorzaine.#rclens pic.twitter.com/tUhzHZ3Fn6 — Racing Club de Lens (@RCLens) July 15, 2020

El COVID-19 también ha tenido contagios en el FutVe

El 8 de julio anunció el vicepresidente de Comunicaciones, Jorge Rodríguez sobre el contagio de un futbolista profesional en el estado Yaracay.

El club de primera división del fútbol venezolano confirmó el sábado 11 de julio el positivo del jugador Johandrys Herrera, quien fue puesto bajo cuidados en el hospital designado por las autoridades en Yaritagua.

Un médico de la FVF ratificó el 14 de julio el positivo del elenco de Yaracuyanos, Johandrys Herrera, y otro del Zamora FC en las pruebas PCR. Además informó que un futbolista del Academia Puerto Cabello dio positivo en rápida y negativo en PCR, mientras que otro jugador de Mineros aún espera el resultado molecular.

Comunicado – Informe Médico 📄 pic.twitter.com/M0KsrxzSH7 — Yaracuyanos FC (Con 😷) (@FCYaracuyanos) July 11, 2020

Al menos 26 deportistas venezolanos profesionales ha sido víctima del COVID-19, 17 del béisbol, y nueve del fútbol. Sin mencionar la cifra de casos que se pudieron producirse en el foco de la escuela de béisbol.

