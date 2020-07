Comisarios admiten la reclamación de Renault contra Racing Point

julio 12, 2020 - 5:27 pm

Los comisarios de carrera consideraron admisible la reclamación presentada este domingo 12 de julio por la escudería Renault contra su rival Racing Point, cuyo monoplaza de 2020 está ampliamente inspirado en el Mercedes que conquistó el título la temporada pasada.

La reclamación del equipo francés, presentada al término del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1 se centra en el sistema de refrigeración de los frenos delanteros y traseros de los Racing Point.

Todo esto se fundamenta en varios artículos del reglamento deportivo del Mundial de la disciplina, que estipulan que un equipo «debe utilizar en sus monoplazas únicamente piezas que ha diseñado», que «conserva la propiedad intelectual mientras corra en F1» y que en caso de subcontratar la concepción de algunas piezas, éstas no pueden pedirse «a un competidor o a una subcontrata de un competidor».

Las dos partes dieron sus explicaciones este mismo domingo a los comisarios de carrera, que admitieron la reclamación, pero sin precisar cuándo emitirán su veredicto, por lo que los resultados del Gran Premio de Estiria son provisionales.

UPDATE: Renault's protest of Racing Point's legality has been admitted by the FIA Stewards

Parts of the Racing Point and Mercedes cars will be sealed for further examination#F1

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020