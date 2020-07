¡Cochinona! Chiquis Rivera reveló algunos secretos de ella y su familia

julio 28, 2020 - 12:02 pm

La actriz y cantante «Chiquis» Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, volvió a ser objeto de polémica en las redes sociales, después de que confesara algunas «cochinadas» que hicieran su esposo, su hermana y ella misma.

En un video difundido por una de las cuentas oficiales de la cadena Univisión en Instagram, Rivera, se está recuperando de la Covid-19, agradeció las cosas buenas de su vida en medio del contexto pandémico.

«Siendo completamente honesta, en este momento me siento agradecida de estar viva, de poder ver otro día. Estoy agradecida por mi familia, por mi esposo, agradecida por las personas que me rodean y me aman. Y agradecida por ustedes, de corazón», dijo al inicio.

Sin embargo, más adelante, en la pieza audiovisual se extrae una porción de una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, que protagonizaran ella y Lorenzo Méndez, su esposo, en la que alguien le pregunta si su marido «es pedorro», pero lejos de mostrarse avergonzado, Méndez salió al paso diciendo: «hijo de su madre, diles la neta, nos agarramos a guerritas», algo que la intérprete admitió entre risas.

Asimismo, «Chiquis» Rivera confesó que su «peor cochinada» se remonta a unos nueve años atrás, cuando estuvo sin bañarse durante cuatro días.

Sin embargo, quien peor parada salió de estas revelaciones fue su propia hermana Jaquie: «La verdad es que Jacqie se comía mi mier… completamente verdad, cien por ciento. Jacqie lo sabe, ella nunca miente. Ella fue una bebé y yo también lo fui. Yo tenía 4 años, ella tenía casi uno», declaró sin perder la risa.

Si bien parece estar de moda el exceso de transparencia en las redes sociales, la «sinceridad» de Rivera y de su marido no fue bien acogida por todos los seguidores de la cuenta de la cadena televisiva.

«Que cerdos, ¿no tienen baño? Esa es una falta de respeto», escribió un usuario, mientras que otro señaló que «a nadie le interesa» lo que tenga para decir y un tercero la acusó de no saber a qué apelar «para crearse fama».

Independientemente de estos comentarios, el video ya ha sido reproducido más de 23.600 veces.

