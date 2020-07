CCM: «Estamos preparados para abrir, sin flexibilización muchas empresas van a quebrar»

julio 7, 2020 - 2:28 pm

En conversación telefónica con Noticia al Día, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini, expresó su preocupación por el panorama económico de las empresas zulianas en los próximos meses.

Angelini catalogó como una situación desesperanzadora tener más de tres meses paralizados y sin miras a una reactivación cercana. El empresario alegó que cerrar los negocios en el mes de marzo, cuando la entidad no presentaba casos de covid- 19, no fue la mejor opción para los comercios de la capital zuliana, pues, tanto tiempo de estancamiento trajo consigo problemas de manejo de las empresas.

«Tres meses sin poder abrir ha dejado problemas en el manejo de las empresas, muchos despidos porque no se puede cubrir el pago de la nómina, no hay incentivos fiscales. Lamentablemente si en 20 o 25 días no se flexibiliza la economía muchas empresas se irán a la quiebra, estamos entrando en una espiral sin fondo», afirmó.

Negocios formalmente informales

Por otro lado, el presidente de la CCM señaló que a pesar de que el empresariado está haciendo su mayor esfuerzo para sobrellevar el periodo de cuarentena, el gobierno les restringe su actividad comercial formal y en el caso del Zulia, es el estado más golpeado desde que comenzó la pandemia.

Angelini denunció que mientras que los empresarios honestos están acatando las medidas del ejecutivo, existen negocios que están abriendo de facto y sin ningún tipo de control, y esto lo que hace es perjudicar aún más al estado de emergencia sanitaria en el que vivimos actualmente.

Desde la CCM, el empresario alegó que la empresa privada es la única que está preparada para cumplir y trabajar con todos los parámetros sanitarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y que al igual que en los demás países, los mandatarios deben entender que es necesario reactivar el sector comercial.

«Si creo que hay una forma de ganar ganar, tanto para el Estado como para los empresarios», comentó Angelini. Aseguró que mientras el Estado siga siendo restrictivo, se evidenciaran cada vez más patrones de corrupción dentro de la economía venezolana.

Desde su punto de vista, Angelini reafirmó que el sector comercial privado está listo para abrir en cualquier momento, incluso mencionó la posibilidad de reactivarse con planes de apertura interdiarios para los distintos sectores de la economía maracaibera. «Estamos completamente preparados para abrir», puntualizó.

Centros comerciales «To Go»

Con respecto a los negocios que hacen vida en los centros comerciales de la ciudad, Angelini afirmó que al igual que las grandes empresas se han visto sumamente afectados, ya que muchos han tenido que ingeniarselas para conseguir el sustento y migraron a «To Go» (para llevar) en las plataformas digitales, ofrecen sus productos por internet, algunos bajo modalidad de pick up o delivery, con lo cual se han ayudado a solventar algunas deudas, pues aún estando parados deben pagar condominio y demás compromisos fiscales.

Any Vargas

Noticia al Día