Carreras de México, Brasil y EE.UU de F1 no se correrán en 2020

julio 24, 2020 - 11:44 am

Los grandes premios de F1 de Estados Unidos, Brasil, México y Canadá no tendrán lugar este año, pero tres nuevas carreras, en Alemania, Portugal e Italia, fueron inscritas en el calendario de octubre, anunciaron los organizadores del Mundial este viernes 24 de julio.

El objetivo sigue siendo organizar entre 15 y 18 pruebas a pesar de los cambios provocados por la pandemia de coronavirus, precisó la misma fuente.

Tres grandes premios ya se disputaron en julio luego de más de tres meses de parón por el virus.

Los tres nuevos grandes premios inscritos en el calendario son los de Alemania, en el circuito de Nürburgring, del 9 al 11 de octubre, de Portugal, en el de Portimao, del 23 al 25 de octubre, y Emilia-Romaña en el de Imola, del 31 de octubre al 1 de noviembre.

BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!

The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event#EifelGP #PortugueseGP #ImolaGP pic.twitter.com/Hxen8a45g1

— Formula 1 (@F1) July 24, 2020