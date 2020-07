Cardenales de San Luis se queda sin cerrador tras renunciar Jordan Hicks a la temporada 2020

julio 13, 2020 - 7:28 pm

El cerrador de los Cardenales de San Luis, Jordan Hicks, no verá acción durante la temporada 2020 de las Grandes Ligas, citando preocupaciones de salud preexistentes.

El pitcher, de 23 años, es diabético tipo 1 y por lo tanto corre más riesgo de contraer el coronavirus si juega la campaña en medio de la pandemia.

“Respetamos y entendemos la decisión de Jordan de no jugar en esta temporada”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, John Mozeliak. “Le deseamos lo mejor mientras se recupera de una cirugía en el codo (derecho) y anticipamos verlo de vuelta en el montículo para la campaña del 2021”.

El derecho se sometió a una cirugía Tommy John en junio pasado. En 29 presentaciones del 2019, el derecho tuvo récord de 2-2 con efectividad de 3.14 y 14 salvamentos antes de que la operación le pusiera fin a su temporada. De por vida, Jordan Hicks lleva 5-6 con 3.47 y 20 juegos salvamos en 102 partidos.

Jordan Hicks, who is a Type 1 diabetic, will be paid this year and receive a full year's service time with his pre-existing conditions making him a high-risk candidate. He will be eligible for salary arbitration this winter. #STLCards.

— Bob Nightengale (@BNightengale) July 13, 2020