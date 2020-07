Captan a kim Kardashian llorando en su encuentro con Kenye West

julio 29, 2020 - 12:03 pm

El diario británico Daily Mail Celebrity publicó unas fotos que retratan a la socialité, Kim Kardashian visiblemente triste y preocupada durante su charla con el astro del hip hop Kenye West.

La celebridad viajó al rancho que ejerce de estudio y refugio para su marido a fin de mantener una larga y profunda conversación acerca de los problemas que han venido padeciendo en los últimos días.

La pareja fue vista dentro de un vehículo y en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida de la cadena Wendy’s.

Kim Kardashian se cansó, en palabras de sus allegados, de ser «ignorada» por su marido Kanye West, el polémico rapero que se lanzó como candidato presidencial y que, en las últimas semanas y a través de Twitter, ha estado revelando problemas de su matrimonio al tiempo que dejaba muy preocupados a sus seguidores a cuenta de su salud mental.

Al margen del apoyo que la celebridad, al menos en público, ha brindado al artista tras sus salidas de tono tanto en la citada red social como en su primer mitin presidencial, en el que rompió a llorar mientras aseguraba entre gritos que «casi mata» a su primera hija -en referencia al hecho de que Kim consideró la posibilidad de abortar-, lo cierto es que la también empresaria estaría especialmente molesta por la forma en que Kanye le ha dejado completamente al margen de su vida en estos tiempos.

Eso explica que Kim viajara el lunes 27 de julio a Wyoming para reencontrarse con el padre de sus cuatro hijos -North, Saint, Chicago y Psalm- y mantener con él una larga y profunda conversación con la que tratar de resolver sus desavenencias y formar así un frente unido y coordinado ante el intenso escrutinio mediático al que se han visto especialmente sometidos últimamente.

Curiosamente y teniendo en cuenta que el mencionado rancho de Kanye está valorado en 14 millones de dólares y cuenta con todo lujo de comodidades y un amplio espacio.

EXCLUSIVE: Distraught Kim Kardashian breaks down in tears as she meets with Kanye West for marriage crisis talks https://t.co/bAQq6BSGMw pic.twitter.com/nz8WPyGjTe

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 28, 2020