¿Cantó realmente José Luis Rodríguez a Pablo Escobar y su esposa? El Puma rompe el silencio (+videos)

julio 23, 2020 - 7:02 pm

El Puma José Luis Rodríguez, por primera vez, se expresó sobre el capítulo de la serie El patrón del mal, donde supuestamente él le ofreció un concierto al narcotráficante colombiano Pablo Escobar y su esposa.

En la escena aparece un personaje llamado El Tigre, un baladista invitado por el capo para que canatara en una de sus tantas fiestas, y que los televidentes asocian con El Puma por sus características físicas. En la filmación, El Tigre sube al escenario, canta para la mujer de Escobar y al finalizar le da un beso en la mano, actó que enfureció a El Patrón, quien de inmediato mandó a sacarlo a golpes de su casa con sus escoltas.

«Eso jamás pasó, eso no fue así, nunca… (risas…) Todos cantamos en Colombia. Fui a una fiesta en Colombia, en un hotel, por tres días, en un salón donde no había luz, había una lampara tipo araña, y mi manager decía: «ahí debe haber una luz» pero alguien le respondía, «no señor, no hay luz…», recordó El Puma durante una entrevista compartida en sus redes sociales.

Agregó que tuvo que cantar sin luz en aquel lugar oscuro donde tampoco sonaron los aplausos. Precisó que no sabe si cantó para Escobar o cualquier otro, pero acotó que no solo él, sino muchos artistas fueron a cantar al hermano país. «La experiencia no fue grata porque el artista es para compartir con un público, y es un dinero amargo realmente, que no tine sentido. Estoy contando cosas que la prensa no sabe», aseguró el interprete de El pavo real.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día