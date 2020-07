«Cafécito» Martínez y Yonny Chirinos ya entrenan con Rays tras superar el coronavirus

julio 20, 2020 - 11:30 am

Los venezolanos José «Cafecito» Martínez y Yonny Chirinos superaron el coronavirus, y ya se sumaron a los entrenamientos de los Rays de Tampa Bay.

Ambos jugadores criollos se habían perdido las primeras prácticas de Tampa Bay en el Campamento de Verano debido a su contagio por COVID-19.

Martínez reveló a MLB.com que sintió síntomas parecidos al de una gripe durante un día, pero que después, durante las últimas dos semanas ha estado bien. En ese tiempo estuvo en una habitación de hotel en St. Petersburg y no se entrenó. La última vez que lo hizo, fue el mes pasado, cuando los peloteros de los Rays asistían a prácticas voluntarias.

“Estás en una habitación, no sabes qué va a pasar, si mañana será diferente con los síntomas o no vas a tener nada”, señaló Martínez sobre su cuarentena. “Todas esas cosas, te afectan al 100 por ciento. No es como si te doblaras el tobillo, porque lo tratas y vas a estar bien. Esto es de verdad y sigue estando allá afuera. Y ahora, debes ser más consciente y saber a dónde vas, cuidarte, cuidar a tu familia y a tus compañeros de equipo”.

#Rays Martinez said he was surprised to test positive during intake testing and spent his quarantine in St. Pete — Marc Topkin (@TBTimes_Rays) July 18, 2020

“Si hay algún jugador capaz de volver bateando es él. En las prácticas ha demostrado cosas buenas”, dijo el mánager Kevin Cash sobre el «Cafecito», que tomaría este lunes su primer entrenamiento oficial con Rays en el Tropicana Field.

El nativo de La Guaira bateó para 269 con 10 jonrones y 42 carreras impulsadas con los Cardenales de San Luis en el 2019. Martínez, de 31 años, podría ser bateador designado con este equipo.

El oriundo de Bachaquero es otro jugador de Tampa Bay que estuvo afectado con el virus, y no pudo ver acción durante dos semanas.

#Rays Yonny Chirinos says he's not sure how he contracted the virus and it's something he thought about often during the quarantine period — Juan Toribio (@juanctoribio) July 19, 2020

“Trabaje en casa y me siento bien. Creo estar listo para el juego de ser necesario”, afirmó el lanzador, que sería el tercer o quinto de la rotación del conjunto de Florida. El zuliano Yonny Chirinos, de 26 años, tuvo récord de 9-5, con efectividad de 3.85.

16 criollos se han contagiado de coronavirus en la MLB

Con José «Cafecito» Martínez y Yonny Chirinos, la lista de grandeligas venezolanos incrementa a 16 casos tras el primer positivo del coach ligamenorista Oscar Salazar, a finales de junio.

