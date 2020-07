Buster Posey, tricampeón de la MLB, renuncia a jugar la temporada 2020

julio 11, 2020 - 9:03 am

El receptor Buster Posey, campeón de tres Series mundiales con los Gigantes de San Francisco, renunció este viernes a jugar la temporada de las Grandes Ligas alegando su reciente adopción de dos niñas gemelas que nacieron prematuramente.

«Después de sopesarlo durante mucho tiempo, hablando con los médicos, siento que en el estado actual en el que nos encontramos y siendo estos bebés tan frágiles como lo son durante los próximos cuatro meses como mínimo, en última instancia (renunciar) no fue una decisión tan difícil para mí», dijo Posey a medios.

"My wife, myself, my children are just overwhelmed with joy to welcome them into our family." – @BusterPosey discussing the adoption of twin girls. #SFGiants pic.twitter.com/b5eOxZxG4g

