Biden y Obama critican gestión de Trump ante el coronavirus (+Video)

julio 23, 2020 - 6:54 pm

El aspirante presidencial demócrata Joe Biden y el exmandatario Barack Obama criticaron el jueves el manejo que ha tenido el gobierno de Donald Trump ante la pandemia de coronavirus, en un video en el que la campaña de Biden aprovechó el carisma del primer presidente negro de Estados Unidos.

Obama y Biden, quien fue su vicepresidente, se sentaron uno frente al otro en sillas ubicadas en extremos opuestos de una habitación para una conversación “con distancia social”.

El video se publicó en Twitter, donde Obama es el usuario con más seguidores en la red social: 120,8 millones de cuentas.

I sat down with @JoeBiden to talk about the most pressing issues of our time. He’s exactly the leader we need right now––with the vision, the plans, and character to move America forward.

Let’s get to work: https://t.co/AsR0wFSWRC https://t.co/YCjqCCCtcx

— Barack Obama (@BarackObama) July 23, 2020