Benzema aseguró no cambiar sus cuatro Champions por un Mundial

El futbolista francés, Karim Benzema expresó que pese a su apartamiento de la selección de Francia que lo privó, entre otras cosas, de ser campeón del mundo en Rusia 2018, aseguró que no cambiaría las cuatro Champions League que levantó con el Real Madrid por la Copa del Mundo: “Jamás, en la vida”.

Luego de la consagración con el Real Madrid en La Liga, Karim Benzema participó de un ping-pong en su canal de Youtube en el que dejó varias definiciones interesantes. El delantero galo, máximo artillero y figura de su equipo, se preparar por estos días para encarar el último objetivo de la temporada: ganar la Champions League.

Luego de su gran actuación con el elenco blanco en el torneo doméstico, el francés de 32 años aspira a tener una buena actuación en el plano internacional para poder meterse entre los candidatos a ganar el premio al mejor futbolista del mundo por primera vez en su vida.

Si Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no logran brillar en el certamen continental, él pasaría a ser uno de los nombres fuertes a obtener el galardón: “Claro que pienso en el Balón de Oro, desde pequeño, pero no es una obsesión, no me vuelve loco, pero cuando eres competitivo es normal que pienses en eso. Estás obligado”.

Pese a esquivar elegantemente la pregunta, el Gato reconoció que esta campaña a alcanzado su mejor nivel como futbolista: “El año pasado quizá, pero este año he subido un poco más, estoy en un buen momento y hay que aprovecharlo”.

Al momento de dar nombres propios, nombró a Guti, Kaka, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, con los mejores futbolistas que compartió equipo, mientras que escogió a Zinedine Zidane, su actual entrenador, como el ex futbolista con el cual le hubiese encantado compartir plantel.

De igual forma, fue consultado por el mejor “driblador” del momento, a lo que este respondió: “Neymar y ya paro ahí”. La mención del brasileño no es producto de la controversia, ya que en durante toda su carrera ésta ha sido su característica más destacada y mejor explotada dentro de los campos de juego, pero lo llamativo es que Benzema no señalara a Lionel Messi.

El próximo compromiso del cuadro español es nada menos que ante el Manchester City, el 7 de agosto por la revancha de los octavos de final de la Champions, luego de que la ida haya sido triunfo 2 a 1 del equipo de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu.

De revertir el resultado, se clasificará al Final 8 que se celebrará en Portugal, en donde deberá medirse ante el ganador de la llave entre Juventus y Lyon que por ahora tiene al cuadro francés como ganador por 1 a 0, cuando aún restan 90 minutos por disputarse en Italia.

