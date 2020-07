Bajo amenaza por coronavirus, la MLS vuelve con torneo en Disney World

julio 7, 2020 - 8:51 am

Pese a la amenaza del coronavirus, que forzó la retirada del FC Dallas y la ausencia de figuras como Carlos Vela, la liga de fútbol norteamericana reanudará la competición el miércoles 8 de julio con el torneo MLS is Back en la sede «burbuja» de Disney World, Orlando.

La MLS tuvo que suspender la temporada a mediados de marzo cuando apenas llevaba dos jornadas, pero ahora es una de las primeras competiciones en reactivarse, avanzándose a la NBA y las Grandes Ligas de béisbol, que estarán atentas al desempeño del fútbol en medio de la pandemia.

Sin saber cuándo podría reanudar la campaña en sus estadios, la MLS optó, al igual que la NBA, por minimizar los riesgos de contagio concentrando a sus 26 equipos en una misma sede, el complejo deportivo de Disney World, para disputar a puerta cerrada este torneo de cinco semanas con formato similar al de la Copa del Mundo.

En el 25 aniversario de su creación, la pandemia puso a la MLS en una encrucijada financiera ya que sus ingresos provienen principalmente de los gastos que hacen los aficionados en los estadios, más que de los derechos televisivos.

Ante la posible ausencia de espectadores por el resto de la temporada, que podrían suponer unas pérdidas económicas de hasta mil millones de dólares, la MLS apostó fuerte por crear una «burbuja» lo más segura posible en Disney World, donde está practicando cada día cientos de pruebas de coronavirus a jugadores y empleados.

Hasta el lunes, solo 13 de los 557 jugadores instalados en el hotel de concentración habían dado positivo por coronavirus en las pruebas, un porcentaje del 2,3%.

Sin embargo, 10 de esos futbolistas son de un mismo equipo, el FC Dallas, que el lunes 6 tuvo que retirarse del torneo de Orlando. Su plantilla y cuerpo técnico llevaba días confinados en sus habitaciones de hotel, sin entrenar y con la cabeza más enfocada en la salud de sus compañeros que en jugar a fútbol.

«La vida en una burbuja»

En los alrededores de Disney World, la situación sanitaria se viene deteriorando en las últimas semanas con el gran aumento de casos de coronavirus en el estado de Florida, donde se han registrado más de 100.000 nuevos contagios desde el 19 de junio.

Tras la retirada del FC Dallas, el comisionado de la MLS, Don Garber, mostró su convencimiento de que las condiciones en Disney World son seguras para los equipos y que el torneo seguirá adelante.

El porcentaje de jugadores contagiados «ahora mismo es extremadamente bajo», dijo Garber a ESPN. «Los jugadores que están allí [en Orlando] están a salvo, están cómodos, entrenando, comiendo, recreándose. Están haciendo las cosas de acuerdo con nuestros protocolos: llevan máscaras, están distanciados socialmente. Están manejando sus vidas en una burbuja».

El área deportiva de Disney World, que tiene más de 90 hectáreas de extensión, cuenta con más de una docena de canchas de fútbol donde cada año alberga numerosos campeonatos.

Vela fuera, ‘Chicharito’ dentro

Tras cuatro meses sin ver a sus equipos, los aficionados de la MLS podrán disfrutar desde el miércoles de una maratón de más de 50 juegos hasta la final del 11 de agosto.

A última hora el torneo perdió a varias estrellas, especialmente al delantero mexicano Carlos Vela (Los Ángeles FC), máximo goleador y Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada, quien renunció para acompañar a su esposa embarazada. Tampoco jugará por lesión su compatriota Jonathan dos Santos, mediocampista del Los Angeles Galaxy.

El ariete Javier ‘Chicharito’ Hernández, recién llegado al Galaxy con la difícil tarea de sustituir al sueco Zlatan Ibrahimovic, sí estará presente en Disney World, así como otras figuras latinoamericanas como los mexicanos Rodolfo Pizarro (Inter Miami) y Alan Pulido (Sporting Kansas City), los argentinos Cristian Pavón (Los Angeles Galaxy) y Gonzalo ‘Pity’ Martínez (Atlanta United), los uruguayos Diego Rossi (Los Ángeles FC) y Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), así como el portugués Nani (Orlando City) y el español Bojan Krkic (Montreal Impact).

El duelo entre el Orlando City y el Inter Miami, copropiedad de David Beckham y equipo en el que hace vida Christian Makoun, abrirá el miércoles la competición. Los partidos de la fase de grupos contarán para la temporada regular 2020, que la MLS espera reanudar después de Orlando con un calendario reducido.

Los octavos de final arrancarán el 25 de julio y la final será el 11 de agosto, con el ganador obteniendo un boleto para la Liga de Campeones de Concacaf 2021.

En el césped, el Seattle Sounders, actual campeón de la MLS, tratará de mantener su dominio frente a aspirantes como Toronto FC, de Erickson Gallardo, Atlanta United, de Josef Martínez, y Los Ángeles Galaxy de Rolf Feltscher.

El torneo también puede ser una oportunidad para que los futbolistas expresen su apoyo al movimiento ‘Black Lives Matter’ (La vida de las personas negras importa) en el marco de las actuales protestas contra el racismo tras el crimen de George Floyd.

«No sé qué se nos permitirá o no hacer para apoyar la causa. Hay algo que me gustaría hacer pero me lo guardo para mí», adelantó la ex estrella del fútbol francés y actual entrenador del Montreal Impact, Thierry Henry.

