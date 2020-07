ATP modifica cálculo del ranking de tenistas por impacto de coronavirus

julio 6, 2020 - 3:26 pm

La ATP anunció el lunes 6 de julio la revisión del sistema que empleará para calcular el ranking mundial del tenis masculino a partir de la reanudación de la temporada en agosto tras el largo parón por el coronavirus.

En lugar del sistema actual basado en los mejores 18 resultados de un jugador en un período de 52 semanas, las revisiones temporales harán que los rankings cubran un período de 22 meses, desde marzo de 2019 a diciembre de 2020.

En un comunicado, el circuito dijo que el sistema está diseñado para proporcionar equidad a los jugadores en todos los niveles del juego ante el reducido número de puntos disponibles tras las numerosas cancelaciones de torneos.

The ATP has announced how the revised FedEx ATP Rankings will be calculated once the Tour resumes.

Full story 👇

— ATP Tour (@atptour) July 6, 2020