Así quedaron los cruces de la fase final de la Champions

julio 10, 2020 - 8:57 am

La UEFA celebró este viernes en Nyon el sorteo de la fase final de la Champions, un formato a partido único que se disputará en Lisboa (12-23 agosto), como forma de cerrar una temporada 2019-20 marcada por el parón de varios meses por la pandemia de coronavirus.

El Barcelona, que todavía debe jugar la vuelta de octavos de Champions ante Nápoles tras empatar 1-1 en Italia, se podría enfrentar en cuartos al Bayern Múnich (victoria 3-0 en la ida ante Chelsea), mientras que el Real Madrid podría citarse con la Juventus, tras el sorteo de este viernes.

Los blancos viajarán a Manchester para intentar remontar el 2-1 que logró el City en el Santiago Bernabéu. La Juventus, por su parte, también debe dar la vuelta a un resultado desfavorable, el 1-0 que logró en Francia el Lyon.

«El hecho de que sea a puerta cerrada, tras haber ganado el primer partido y que haya un dispositivo para jugar a partido único y no ida y vuelta, nos hace que tengamos tantas oportunidades de perderla como de ganarla», señaló el presidente del Lyon Jean-Michel Aulas.

En caso de sendas remontadas, el Real Madrid se enfrentará al arquitecto de sus cuatro últimas Champions (2014, 2016-2018), Cristiano Ronaldo, ahora bandera de una Juventus que pelea por llevar a Europa su dominio en Italia.

«El equipo está muy bien, eso es indudable, hay elementos que son fundamentales para aspirar a un campeonato, uno de ellos es la unidad y ese sentimiento de superación que el equipo esta demostrando en cada partido», señaló Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club blanco, líder en el campeonato español tras una gran racha después de su reanudación.

Ya están confirmados los otros dos cruces de cuartos; con el Atlético de Madrid, que eliminó en octavos al vigente campeón Liverpool, jugando ante el novato a estas alturas Leipzig, y el París Saint-Germain ante otro equipo que llega por primera vez a esta ronda, el Atalanta.

«Es un sorteo complicado. El Atalanta es un equipo que ataca, ataca y marca muchos goles, un equipo ofensivo. Vamos a prepararnos. Tenemos semanas por delante. Es a partido único, comenzamos desde ahora», analizó el técnico alemán del PSG Thomas Tuchel.

En caso de triunfo ante el equipo italiano, el PSG de Neymar se enfrentaría al vencedor del Atlético-Leipzig. En la otra parte del cuadro se cruzarían los vencedores del Lyon o Juventus-Real Madrid o City y Barcelona o Nápoles-Bayern Múnich o Chelsea.

La fase final de la Champions se disputará en dos estadios lisboetas (Sporting y Benfica) y a puerta cerrada, como anunció el jueves la UEFA, para evitar la propagación del coronavirus y tras el rebrote de las últimas semanas en la capital portuguesa.

