Así fue el polémico penal que cobraron Ramos y Benzema (+Video)

julio 16, 2020 - 7:54 pm

El Real Madrid se coronó en LaLiga este jueves 16 de julio, luego de ganar 2-1 al Villarreal con un polémico penal incluido, que protagonizaron Sergio Ramos y Karim Benzema.

Cuando el encuentro aún estaba 1-0, el árbitro sancionó un penal a favor del conjunto merengue en el minuto 72 y Ramos se dispuso a cobrar la falta.

Para sorpresa de todos, el capitán blanco intentó tocar el balón para que fuera Benzema, autor del primer gol, quien sentenciara, pero los planes no salieron como esperaban y terminaron haciendo el ridículo.

El árbitro anuló la jugada por una invasión del francés, quien ingresó al área antes de que Sergio Ramos pudiera tocar el balón. Posteriormente, el cobro se repitió y fue Benzema quien se encargó de hacer subir el 0-2 al marcador.

Ramos and Benzema try to re create Barcelona’s vingare goal but penalty is disallowed! pic.twitter.com/7Z4Pk4punK

— Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 16, 2020