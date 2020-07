Así capturaron a peligroso sicario venezolano con un montón de armas dentro de su casa en Barranquilla (+video)

View this post on Instagram

Luego de cuatro meses de búsqueda, la Policía de Colombia capturó a Tommy Yoel Zerpa Brito, de 23 años de edad, conocido como ‘Tommy masacre’, integrante del grupo delincuencial Los Costeños y sindicado de haber cometido homicidios en Santa Marta y Barranquilla. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la captura se logró este jueves en la tarde en el barrio Las Malvinas, al sur de esta capital. El peligroso delincuente fue sorprendido con un arsenal dentro de su residencia. En el reporte las autoridades aseguran que le fue incautado: un fusil M4 calibre 5.56 milímetros, 29 cartuchos 5.56 milímetros, una pistola Glock, calibre 9 milímetros, una pistola Bernardelli, calibre 9 milímetros, dos proveedores de pistola y un proveedor de fusil, además de 21 cartuchos calibre 9 milímetro y 14 kilos de marihuana. “Este temido delincuente de nacionalidad venezolana fue capturado en flagrancia por los delitos fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, aunado a esto presenta tres órdenes de captura vigentes”, señala el comunicado de la Policía, que ofreció este viernes una rueda de prensa para dar a conocer detalles. Cabe recordar que Tommy Masacre fue capturado el pasado 10 de marzo y se fugó de la carceleta de la URI de la Fiscalía en Barranquilla, el 18 de abril. Según la Policía el detenido tenía la capacidad de intimidar a comerciantes para extorsionarlos. Video: Redes sociales #NADSucesos #barranquilla #colombia #santamarta