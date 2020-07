Arrestan a conserje por abusar sexualmente de dos niñas en edificio de Isla Dorada

julio 23, 2020 - 8:19 pm

Wilmer Antonio Andrade Arguello, un conserje de 48 años de edad, fue arrestado por funcionarios de la Mancomunidad Policial Eje Metropolitano del estado Zulia (MPEMZ) al ser denunciado por cometer actos lascivos contra dos niñas.

El hecho se registró en el sector Isla Dorada en la parroquia Olegario Villalobos municipio Maracaibo, luego que funcionarios recibieron la denuncia de dos ciudadanas quienes señalaban que Andrade Arguello había abusado de sus hijas.

Inmediatamente se conformó una comisión policial para ir tras la búsqueda del indiciado quien se desempeñaba como conserje en el mismo complejo residencial, logrando su aprehensión y siendo trasladado a la sede del comando para ser presentado ante el Ministerio Público.

El GB Eliezer Pereira Burgos, director general de la MPEMZ, hace un llamado a los padres y representantes de mantener bajo estricta supervisión a sus hijos así como a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: Enseñar a los niños que NADIE (conocidos o desconocidos) puede tocar su cuerpo ni que hagan caricias que lo incomoden, si el niño manifiestan que hay personas que lo molestan, no desestime la información y ponga atención a su comportamiento, procure no perderlos de vista en eventos masivos: paseos, fiestas, plazas comerciales, procure inculcarles a no aceptar regalos a cambio de una condición o petición, informarle a su hijo la importancia de que nadie puede tomarle fotografías, vigile los sitios web que visitan, de igual manera sus amigos en las redes sociales.

Prensa Cpbez