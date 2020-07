Anthony Castro y Nivaldo Rodríguez, los dos nuevos grandeligas venezolanos

julio 29, 2020 - 5:55 pm

Los lanzadores venezolanos Anthony Castro y Nivaldo Rodríguez ya se graduaron de grandeligas durante la temporada 2020.

Ambos criollos participarán en la Liga Americana. Castro se estreno con los Tigres de Detroit, mientras que Rodríguez lo hizo con los Orioles de Baltimore.

El debut de Castro se presentó el lunes en el Comerica Park con Detroit Tigers ante los Reales de Kansas City. El caraqueño, de 25 años, lanzó en la novena entrada, y permitió dos carreras, con un boleto y un ponche.

El derecho, quien tomó el lugar de Darío Agrazal en la nómina de Detroit, pertenece a los Leones del Caracas en la LVBP, donde vio acción en la zafra 2014-15 con tan solo 19 años, y tuvo marca de 1-1. Anthony es considerado el 16to mejor prospecto del conjunto bengalí, según MLB Pipeline.

Al día siguiente le tocó el turno a Rodríguez ante los Dodgers de Los Ángeles en el Minute Maid Park, El oriundo de Naguanagua, estado Carabobo,que ingresó al roster de los siderales por el lesionado Justin Verlander, trabajó por espacio de dos entradas, donde recibió dos hits, concedió par de boletos y abanicó a un bateador.

Nivaldo es catalogado como el mejor prospecto número 19 de la organización texanas, egún MLB Pipeline. El diestro, de 23 años, tiene foja de 15-9, con 2.40 de efectividad (60 CL en 225.1 IP) y 235 ponches en cuatro años en las granjas siderales.

Nivaldo Rodriguez ended last season w/ the Woodpeckers Class-A Advanced League

Last night he made his major league debut, and he struck out the National League MVP swinging. pic.twitter.com/XtRllboifo

— Matty Tweetz (@44Tippin) July 29, 2020