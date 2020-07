Alyssa Nakken se convirtió en la primera mujer coach de la MLB (+Video)

julio 21, 2020 - 4:11 pm

Alyssa Nakken hizo historia el lunes 20 de julio al convertirse en la primera mujer que ocupa el puesto de coach en la MLB con los Gigantes de San Francisco.

El emblemático momento se dio durante el encuentro de preparación entre los Gigantes y los Atléticos de Oakland que ganó el equipo californiano por 6-3.

Nakken llegó al equipo de las Grandes Ligas el 16 de enero como entrenadora asistente para el desarrollo de jugadores, pero Gabe Kapler, piloto de San Francisco, le dio la oportunidad de debutar en la última entrada del juego que se llevó a cabo en el Coliseum de Oakland.

«Alyssa hizo un gran trabajo en la primera base», fueron las palabras de Kapler cuando lo interrogaron al respecto. «El entrenador de primera baseí Antoan Richardson dio un paso al frente y se aseguró de que Alyssa (Nakken) continuara su desarrollo también», añadió.

Alyssa Nakken, the first female coach in MLB history, is coaching first base for the @SFGiants 🙌

(via @NBCSGiants)pic.twitter.com/aprLq2UyTK

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 21, 2020