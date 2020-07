Alto comisionado de Paz: «ELN debe explicarle a Colombia su relación con Maduro» (+Video)

julio 20, 2020 - 7:08 am

Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, calificó como grave y preocupante el video en el que un emisario de la guerrilla del ELN le jura lealtad a Nicolás Maduro.

Las imágenes fueron reveladas por El Tiempo y en ellas se plantea unir tropas y una estrategia de frontera, lo que desencadenó la reacción del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó y de miembros de la Asamblea de ese país.

Ceballos le dijo a El Tiempo que el ELN –que sigue enviando mensajes de cese del fuego– le debe explicar al país por qué reconocen a Maduro como su comandante, en un claro acto de traición a la patria.

¿Qué piensa usted de ese apoyo y juramento de lealtad a Maduro, que incluye además la propuesta de fusionar sus tropas?

Lo primero que hay que decir es que se confirma lo que ya había denunciado internacionalmente el presidente Iván Duque Márquez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde con toda claridad, demostró que hay una connivencia entre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y la guerrilla del ELN. Eso preocupa muchísimo porque, de acuerdo con lo que El Tiempo ha publicado, el emisario alias Edward, también conocido como alias Fujimori, le dice a Nicolás Maduro que es su jefe y su comandante. Maduro nos debe una explicación y también el ELN. Si esta guerrilla considera como comandante al dictador Maduro, necesita explicárselo al pueblo colombiano y tiene la responsabilidad de asumir estas consecuencias. El hecho de que esté afirmando que Nicolás Maduro es el comandante del ELN resulta un obstáculo gigantesco para la paz.

Quien le jura lealtad a Maduro es un hombre que se identifica con el alias de Edward. ¿Ustedes lo tienen ubicado como parte del Frente de Guerra Oriental y de la supuesta misión internacional del ELN?

Así es. Los organismos de inteligencia de Colombia vienen haciendo un análisis que se llama análisis crítico de las capacidades de la amenaza. En este caso, del ELN. Hacen seguimiento al organigrama del frente oriental. Efectivamente, como lo afirma el propio video, hay una estructura que depende de alias Lenin, el jefe militar de alias Pablito, quien controla toda la frontera desde la Guajira hasta el Amazonas. En ese sentido, hace parte de una estructura importante del ELN.

¿Qué consecuencias hay en el hecho de que estos emisarios que le juran lealtad al régimen de Maduro sean de la estructura directa de alias Pablito, teniendo en cuenta que estamos hablando del comandante más beligerante del Eln que se ha opuesto de manera sistemática a cualquier acercamiento con el gobierno Duque?

En esa zona opera efectivamente alias Pablito quien se adjudicó el terrible atentado a la Escuela General Santander donde murieron 22 inocentes. Esa zona es controlada por alias Pablito y por alias Ariel. No es conocido por la opinión pública pero quiero denunciar que alias Ariel, que es una de las personas que hace parte del comando central, también controla esa zona. Es muy preocupante que el Eln tenga un doble discurso. Por un lado, Pablo Beltrán habla de ceses al fuego. Por otro lado, como lo demuestra el propio periódico El Tiempo, están en una alianza para conformar un mismo ejército con la dictadura de Nicolás Maduro. Esos ceses al fuego con un doble juego que generaría, por supuesto y todos entendemos, una ventaja militar no solamente al ELN sino a cualquier eventualidad en la que sea afectada nuestra soberanía, no son una muestra clara de libertad de paz.

¿Qué significa o qué alcance puede tener una alianza de este tenor no solo en términos políticos, sino en el terreno militar?

Estamos hablando de un video que data de marzo de 2019. Es decir, ya podemos hacer una evaluación de qué ha venido pasando en términos de frontera entre el Eln y el gobierno de Nicolás Maduro…

Efectivamente. Insisto, ya lo había denunciado el señor Presidente de la República ante Naciones Unidas y nuestro ministro Carlos Holmes Trujillo. Ese video es de marzo y quiere decir dos cosas. Lo primero es que esa oferta de unidad del ELN con el ejército de Venezuela se produce después del terrible atentado que fue en enero del año pasado contra la Escuela General Santander. Lo segundo es que ha pasado más de un año y los hechos comprueban esa alianza. Nosotros hemos visto que hay una gran movilidad en la frontera con Venezuela. Eso hace imposible cualquier verificación de un cese al fuego, quiero insistir en eso. El ELN habla internacionalmente y dice que estaría dispuesto a hacer un cese bilateral. Usted entiende que un cese bilateral implicaría también el cese de operaciones de nuestra fuerza pública. Con esta situación tan riesgosa y delicada en la cual es el propio ELN que busca unirse con el ejército de la dictadura de Maduro, por supuesto genera una desconfianza enorme frente a un espacio de paz. Acá es el momento en el que el ELN nos tiene que decir la verdad. Si realmente quiere paz y si realmente quiere un cese definitivo y no parcial al fuego, tiene que mover sus tropas desde Venezuela a Colombia y concentrarlas como hizo en su momento las Farc. De otra manera, esto sería un engaño.

El Tiempo ha revelado también que alias Lenin ha tenido contacto y reuniones con generales del régimen de Nicolás Maduro. Incluso, con la llamada carcelera del régimen. También hemos contado que están ubicados en el llamado arco minero, en donde explotan oro. Incluso, trascendieron algunas fotos en donde el ELN utiliza las llamadas cajas CLAP (con las que está involucrado Álex Saab) para llegar a las comunidades en pueblos fronterizos y para reclutar menores. ¿Ustedes más evidencia sobre esos nexos?

La evidencia la ha dado la propia prensa libre, o la que queda libre, en Venezuela. Ha habido una serie de denuncias soportadas por el propio diputado Américo de Grazia que hace parte del congreso de Venezuela. El diputado de Grazia ha mostrado con toda claridad esa connivencia y presencia activa del ELN en el conocido arco minero, especialmente en el estado de Bolívar. Ahí hay denuncias muy graves de la prensa internacional sobre la explotación que hace la dictadura de Nicolás Maduro con la ayuda y apoyo de el ELN, donde hay mas de 30 barcazas que se ven en los ríos. Lo pueden ver los televidentes en internet. El ELN controla poblaciones especialmente relacionadas con indigenas venezolanos inocentes que vienen siendo presionados para la explotación del oro. En el otro aspecto, alias Lenin efectivamente es una persona que ha venido actuando en toda la frontera. El mismo video que ustedes publican lo corrobora. Es una de las personas que militarmente ha sido definitiva. Incluso, se habla que es parte de la dirección nacional del ELN, lo cual haría mucho mas grave la denuncia que ustedes hoy publican.

