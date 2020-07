Alta tensión: EE.UU. pidió a China que cierre en 72 horas su Consulado General en Houston

julio 22, 2020 - 6:20 am

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció este miércoles 22 de julio, que EE.UU. ha pedido a Pekín que cierre su Consulado General en Houston, en el estado de Texas, en un plazo de 72 horas, informó el medio estatal chino CGTN.

La noticia fue adelantada por el redactor jefe del diario chino Global Times, Hu Xijin, a través de su cuenta oficial de Twitter, que tildó la decisión de Washington de «movimiento loco», sin ofrecer más detalles sobre la motivación de la misma.

Pekín, que precisó que la solicitud fue realizada este martes, ha condenado «enérgicamente» la medida de EE.UU., al mismo tiempo que insta al país norteamericano a «corregir las decisiones equivocadas» bajo amenaza de «represalias», informa CGTN.

Asimismo, el Ministerio chino de Asuntos Exteriores considera que el «cierre unilateral» del Consulado General del país asiático en Houston en un corto período de tiempo supone una «escalada sin precedentes de sus acciones recientes contra China».

Horas antes medios estadounidenses difundieron una grabación en la que, supuestamente, se ve a trabajadores de dicha sede diplomática quemando documentos, aunque, de momento, no se ha confirmado la veracidad de las imágenes. Por su parte, la Cancillería china ha asegurado que ese Consulado «está operando con normalidad».

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move.

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 22, 2020