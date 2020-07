Alejandra Guzmán dijo que escribió una canción con Nicolás Maduro (+video)

View this post on Instagram

Alejandra Guzman dijo que escribió una canción con Nicolás Maduro Alejandra Guzmán, durante una entrevista concedida a María Celeste Arrarás, en el destacado programa Al Rojo Vivo, dijo que escribió una canción con Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo corrigió y enfatizó que se trata de Nicolás Mayorca. La Guzmán precisó que el nuevo tema se llama "Vive y deja vivir", el cual hizo con el cantante de reggaeton puertoriqueño Ñengo Flow. Video: Al Rojo Vivo #NAD #farandula #alejandraguzman #mariaceleste #alrojovivo