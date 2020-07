Adrenocromo: ¿Es cierto que toman sangre de niños para no envejecer?

julio 9, 2020 - 9:46 am

Durante los últimos días circula en las redes sociales, específicamente en Facebook, una publicación que alerta sobre la existencia de un “medicamento que solo puede encontrarse en el cráneo humano (…) cuando la adrenalina está bombeando a través de las venas”, en referencia al adrenocromo, metabolito proveniente de la adrenalina, sin embargo, esto es falso.

La imagen de alerta sobre el adrenocromo y ha sido compartida infinidades de veces cayendo en la especulación, pues está basado en distintos mitos y rumores acerca de esta sustancia producida por el organismo y de la cual muchos ven como punta de lanza para señalar en redes sociales a los artistas que publican una fotografía y sen ve como si el tiempo no pasara por ellos, algunos son: Cher, Will Smith, Jennifer Aniston, Paul Rudd y hasta la majestuosa Jennifer López.

Los especialistas hablan

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, indica que este órgano produce melatonina y no adrenalina, hormonas con diferentes propósitos en el organismo, pero según la gráfica insisten en que el adrenocromo proviene de las “secreciones del cerebro y la glándula pineal”.

Respecto a la afirmación del viral sobre que las personas “beben sangre de niños” para obtener este compuesto, el médico Nilton Custodio presidente del Instituto Peruano de Neurociencias, precisó que, aunque hubiese casos de esta supuesta teoría, no es posible “obtener adrenocromo como metabolito en un bebé o una persona asesinada, pues esta desaparecería en un periodo corto de tiempo. Más adrenocromo encuentras en una persona que está caminando por la calle y se asusta. (…) Pero cuando lo llevas para ‘sacárselo’, ya se bajó”, asevera al portal La República.

Sacaron la teoría de una película

La popularización de la desinformación sobre el adrenocromo proviene del libro “Miedo y asco en Las Vegas” de Hunter S. Thompson, y su posterior adaptación cinematográfica. La mayoría de las entradas en Internet que tocan el tema de los supuestos “peligros” o “virtudes” del adrenocromo, toman como referencia la película.

La cinta dirigida por Terry Gilliam y basada en el libro del mismo nombre de Hunter S. Thompson, trata acerca del viaje a Las Vegas de un periodista y su abogado. Allí, ambos personajes, interpretados por Johnny Depp y Benicio del Toro, prueban una gran cantidad de drogas, incluyendo lo que aseguran es adrenocromo.

Esta ingesta convierte al personaje de Depp en esquizofrénico. Así, la película extendió y popularizó las supuestas propiedades degenerativas y alucinógenas originadas en la obra de Thompson, reconocido por su narrativa exagerada.

No es cierto que este metabolito sea producido por la glándula pineal, ni tampoco es cierto que tenga propiedades degenerativas: no produce esquizofrenia. Además, no puede ser sintetizada en un lugar que no sea especializado, como laboratorios de investigación, por lo que no puede ser producido ni comercializado como otras drogas psicodélicas.