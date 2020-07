¡HORROR! Extraño entró a su casa y le puso un gorro con pegamento

julio 27, 2020 - 1:46 pm

El caso de Marcela Tascón sorprendió a las autoridades al ser atacada por un falso repartidor de flores que le vertió pegamento en la cabeza.

Todo ocurrió en Benaguacil en la Comunidad Valenciana, mientras la mujer de origen colombiano estaba en su casa junto a su hijo de 8 años y fue engañada por el extraño que logró entrar.

Se le acercó y le puso un gorro impregnando de pegamento abrasivo que no pudo quitar de su cabeza y le quemó el cuero cabelludo.

Marcela asegura que la autora del insólito episodio es una mujer relacionada con su entorno que envió al extraño a atacarla.

Ataque premeditado

Marcela reveló que poco antes del ataque con pegamento recibió la llamada de una mujer que le preguntó su dirección con la supuesta intención de ir a la clínica estética que ella tiene en su casa.

“Me dijo que estaba en una calle cercana y que no encontraba el sitio. Ya me había llamado dos semanas antes, preguntando lo mismo, pero ese día no vino”, contó.

Agregó que el jueves le dio la dirección exacta – y la supuesta clienta- dijo iría en 20 minutos, pero se apareció un falso repartidor flores tocando su puerta.

“Cuando contesté, vi a un desconocido con un ramo de flores. Me dijo que traía un encargo, así que, confiada, le abrí y me preguntó si yo era Marcela y le dije que sí”, dijo.

Luego el hombre arrojó las flores al suelo y cuenta le gritó “hija de puta” al tiempo que le ponía el gorro impregnando del pegamento abrasivo.

“Mi hijo se puso muy nervioso y a sentir que me caía algo que me quemaba por la cara y por la cabeza. Me quité el gorro y lo tiré al suelo, intenté el pegamento pero ya era muy tarde”, reveló.

Marcela fue atendida en el hospital y a los médicos no les quedó más opción que raparle la cabeza y tratar la piel maltratada por el químico.

Espera por la investigación de la policía, que prometió ir aunque sí le aclararon que ellos no son “CSI”; sin embargo tiene esperanzas de que resuelvan su caso.

Mientras tanto, tanto el gorro con pegamento como el ramo de flores siguen en el mismo lugar donde quedaron el día del ataque, pues cree que las huellas pudieran ayudar a aclarar su caso.

La Sopa