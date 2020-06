Yankees y Nacionales abren la temporada 2020 en las Grandes Ligas

junio 28, 2020 - 2:30 pm

El duelo entre los Yankees y los Nacionales de Washington abre la temporada 2020 en las Grandes Ligas con Gerrit Cole y Max Scherzer en la lomita.

Los campeones del 2019 estarán recibiendo en su casa a los Mulos el 23 de Julio, dando inicio a la zafra con ese juegazo.

El duelo entre Cole y Scherzer es un plato espectacular, siendo el último entre ellos en el juego 1 de la Serie Mundial del 2019, donde Gerrit se llevó la peor parte al cargar con la derrota 5-4.

Pero en Washington Cole tiene un gran recuerdo al llevarse el triunfo en el juego 5 de la Serie Mundial del año pasado, donde por espacio de 7 episodios mostró total dominio sobre los capitalinos.

https://t.co/LonPJtQrOd with @AndrewMarchand: there is a long way from here to there, but right now plan is #Yankees in nation’s capital vs. defending champ #Nationals to open season July 23.

— Joel Sherman (@Joelsherman1) June 27, 2020