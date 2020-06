¿Y la barriga pa’ cuando? Diosa Canales roba suspiros, pero también genera dudas sobre su embarazo (FOTOS)

junio 2, 2020 - 7:41 pm

La vedette Diosa Canales sigue robando suspiros en las redes sociales, pero a la vez dudas sobre su embarazo, pues desde que anunció que estaba cinta, aún no hay rastros de la barriga de futura mamá.

«Esta mujer no está embarazada, le gusta causar polémica nada más», comentó un seguidor en el post que publicó Diosa mostrando sus bellos atributos físicos, pero donde no hay rastros de su barriga. Otro le pregunt ¿Usted no estaba embarazada, supuestamente?». Y así cuestionamientos como estos sobraron en la publicación de la interprete de «Sexy dale».

Otros le expresaron piropos y muestras de cariño.

Sin embargo, Diosa no guardo silencio y dijo: «La gente piensa mucho lo que no es, no se crean más inteligentes que los demás», pero no atribuyó su comentario a las dudas sobre su embarazo.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día