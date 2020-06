Xenofobia en Ludo Club: atacan a venezolanos en el popular juego en línea

junio 3, 2020 - 1:37 pm

La xenofobia se ha extendido desde fuera de las fronteras a las redes sociales y hasta el chat de los juegos Ludo Club y Parchís

Abrir la aplicación, seleccionar en línea puede traer una gran sorpresa, pues terminas jugando con desconocidos de cualquier parte del mundo. Las apuestas se escogen, quienes pueden lo hacen desde 1.500 a 10 millones de la moneda virtual. Se abre el juego, las banderas resaltan, el dado arroja un número y al transcurrir los minutos, casi siempre antes de culminar –en muchos casos- vaya ganando o perdiendo un venezolano, inician los ataques.

“Veneco muerto de hambre”, “regrésate a tu país”, “Pierdo, pero tengo comida» son solo parte de las cosas que se lee en los chat. “Me sucede cada vez que juego Ludo, de hecho reciente y casualmente le iba ganando a una chilena y me dijo ‘Veneco pasa hambre’ le dije yo estoy orgulloso de ser venezolano y de ñapa le di tremenda pela”, dijo Alberto González, uno de los jugadores.

Algunos simplemente lo dejan pasar, otros responden con altivez. Aseguran que ya están acostumbrados a los insultos en el juego y por ello han decidido responderlos o ignorarlos.

“Me pasó en Parchís con tres colombianas ‘veneco muerto de hambre’ y en otro con una española ‘¿estás hambriento?’. La ironía es que soy de padres colombianos y abuelos españoles. Igual les gané y les hice saber lo agradecido por su tiempo y lo feliz por mi victoria”, dijo Álvaro Borja.

Cambio de bandera ante xenofobia

Otros han ido más allá, y han conseguido una solución para evitar ser el centro de la xenofobia en los juegos en línea como Ludo Club y Parchís, solo que la alternativa es renunciar al tricolor en el juego, cambiando la bandera por la del signo mundial o la de otro país, incluso la misma bandera de aquellos de donde reciben los ataques.

«Para evitar eso cambié mi banderita por una mundial. No es la idea, pero al menos me trajo paz», aconsejó Carlos Jayo, otro de los jugadores. Para realizar el cambio solo debe entrar al perfil superior izquierdo, presionar el avatar y allí podrá editar tanto la nacionalidad como la imagen y hasta el nombre en caso de no querer ser el centro de los ataques. Es solo un juego, que a veces para algunos deja un mal sabor.

Lo peor es que todo esto ocurre en un escenario de pandemia en la que la cuarentena no ofrece muchas alternativas para entretenerse durante las horas de confinamiento y sobre todo con el panorama global en el que el racismo y la violencia son el tema del día.

