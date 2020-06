Vínculos entre los personajes de la serie DARK del 1920 al 2052, la obra maestra de Netflix (PARTE V)

junio 10, 2020 - 7:05 am

El próximo 27 de junio se estrenará la exitosa serie, Netflix creó una página oficial para que los fanáticos puedan entrar y responder todas sus dudas sobre la serie DARK

La serie DARK es una de las mejores de la actualidad y ha logrado captar la atención de millones de personas de todo el mundo.

La serie posee una característica muy particular: hay alrededor de 70 personajes -sin contar los extras- por lo que hay que estar muy atento al hilo de la historia, que además transcurre en diferentes líneas temporales, ante esto en Netflix lanzaron una guía oficial para que resolver todas las dudas que tengan.

Cualquier persona puede ingresar al sitio, denominado Dark Netflix Guía Oficial de la Temporada 1 y 2, y explorar diferentes secciones. En el botón «Quién» están todos los personajes de la serie y sus respectivas historias. En «Qué» se encuentran diferentes lugares y elementos importantes para tener en cuenta; mientras que en «cuándo» está el detalle del año en que transcurrió el hecho. Por eso te la traemos para que conozcas en esta tercera y última entrega de los “quien” de la serie DARK.

Mads Nielsen

El hijo perdido y el hermano desaparecido: El 9 de octubre de 1986 fue la última vez que se vio a Mads Nielsen en Winden. La ciudad estaba cubierta de posters de persona desaparecida, pero la policía nunca encontró ningún rastro. La desaparición del niño dejó una cicatriz emocional en la vida de su madre Jana y su hermano Ulrich. Todo vuelve a la superficie cuando el hijo de Ulrich – y sobrino de Mads – Mikkel Nielsen desaparece en el 2019.

Mads Nielsen fue secuestrado por Noah y Helge Doppler en 1986. Lo usan para probar un prototipo de la máquina del tiempo en el búnker. El experimento falla y Mads muere en el proceso, pero su cuerpo aparece repentinamente en 2019. Peter Doppler está en el búnker en ese momento y alerta inmediatamente a Tronte Nielsen. Claudia Tiedemann mayor, aparece de la nada y convence a los hombres para que dejen el cuerpo en el bosque.

Lea también: Guía para entender los tiempos de DARK, la serie de Netflix que predice el Apocalipsis (Parte I)

Magnus Nielsen

Magnus es el mayor de los hijos de Ulrich y Katharina. Es un marihuano, skater y parece «demasiado genial» para la mayoría de las cosas. Revela que también tiene un lado sensible, especialmente después de la desaparición de su hermano pequeño, Mikkel.

Magnus tiene una estrecha relación con su hermana menor, Martha, y empieza a ver a Franziska Doppler.

Martha Nielsen

La segunda de los tres hijos de Nielsen, Martha es una chica sensible a la que le encanta actuar. Fue la protagonista en la obra de teatro de la escuela. Martha tiene una relación con Bartosz Tiedemann, pero en realidad ama a otra persona: Jonas Kahnwald. Es destrozada por la desaparición de su hermano Mikkel y de su padre Ulrich. Daña su relación con su madre Katharina, pero sigue estando cerca de su hermano mayor Magnus.

En el verano de 2019, parece que Martha y Jonas se van a convertir en pareja, pero el suicidio de su padre le afecta. Pasa meses en terapia y deja de responder a sus mensajes. Martha cree que Jonas está en Francia y empieza a salir con Bartosz. Cuando Jonas regresa, su amor revive. Eso es hasta que Jonas descubra que Mikkel es su padre, convirtiendo a Martha en su tía biológica. Sin darle ninguna explicación, Jonas la abandona y desaparece de Winden.

Franziska Doppler

Franziska es bailarina de ballet, sus notas en clase son perfectas y es considerada una nerd, lo que aún más sorprendente que empieza a salir con el drogadicto Magnus Nielsen.

Franziska está muy unida a su hermana menor Elisabeth, aunque a veces se pelean. Está enfadada con sus padres Peter y Charlotte; no soporta que estén escondiendo sus problemas matrimoniales bajo la alfombra en lugar de hablar abiertamente de ellos. Franziska desprecia absolutamente la hipocresía de la gente de Winden.

Lea también: Guía para entender los enigmas de DARK, la serie de Netflix que predice el Apocalipsis (Parte II)

Elisabeth Doppler

Elisabeth es la hija menor de Charlotte y Peter Doppler. Es una niña segura, inteligente, que puede valerse por sí misma con su hermana mayor, Franziska. Elisabeth tiene un novio en la escuela, Yasin Friese, quien también es sordo como Elisabeth. Una tarde, poco después de la desaparición de Mikkel, Elisabeth regresa sola de la escuela, a pesar de las advertencias de sus padres.

Varias horas más tarde llega y les dice a sus padres que conoció a un hombre – Noah – que le dio un regalo para su madre, un reloj de oro de bolsillo grabado con las palabras: «Para Charlotte». Charlotte utiliza la descripción de Elisabeth y tiene un boceto compuesto de Noah. Se convierte en el principal sospechoso en el caso de los niños desaparecidos. Al día siguiente Yasin Friese desaparece y Elisabeth está molesta.

Bartosz Tiedemann

Bartosz es el mejor amigo de Jonas Kahnwald desde hace mucho tiempo y el único que sabe que está en tratamiento psiquiátrico. Le dice al resto de la escuela que su amigo está en un programa de intercambio francés. Durante este tiempo, Bartosz comienza a salir con Martha Nielsen. Bartosz es el único hijo de padres ricos. Su padre Aleksander es el director de la planta nuclear y su madre dirige el Waldhotel Winden. Parece arrogante, pero en realidad es bastante inseguro.

Después de que Erik Obendorf desaparezca, Bartosz va a asaltar su escondite de drogas en las cuevas de Winden. Encuentra un teléfono inteligente que no puede desbloquear. De repente suena el teléfono y Bartosz piensa que debe ser el dealer de Erik. Acepta encontrarse con el hombre llamado Noah. Noah introduce a Bartosz en la idea de viajar en el tiempo y le habla de ciertos eventos que ocurrirán en los próximos días en Winden. Cuando todo sucede exactamente como él lo predijo, Bartosz se une a Noah. Noah explica que hay dos grupos que luchan por el control de los viajes en el tiempo. Él está en el lado bueno, y la abuela de Bartosz, Claudia Tiedemann, en el lado oscuro. ¿Qué papel jugará Bartosz en todo esto?

Lea también: Conoce a los personajes de DARK, la serie de Netflix que predice el Apocalipsis (PARTE III)

Serie DARK 1920-1953-1986-2052

Adam

Los frecuentes viajes en el tiempo han dejado su marca en Adam: Su rostro está desfigurado por la exposición repetida a la radiación, pero su alma también está marcada. Adam parece no tener ninguna simpatía.

Lo que sí tiene, sin embargo, es una mente muy aguda. Como líder de Sic Mundus, está luchando para controlar el tiempo. Para él, es como una partida de ajedrez. Su principal oponente es Claudia Tiedemann y la gente que le rodea son como sus peones. Los manipula despiadadamente, amigos y enemigos por igual.

Agnes Nielsen

Agnes Nielsen es todo un espectáculo para la mirada: Una mujer atractiva, rebosante de una elegancia y un estilo cosmopolita que no se ve todos los días en Winden. En 1953, ella y su hijo Tronte llegan a la ciudad y se alojan en la casa de Doris y Egon Tiedemann.

Agnes le cuenta a Doris sobre su infancia en Winden y su difunto esposo -un pastor- quien, según Agnes, no era una buena persona. La amistad entre las dos mujeres se convierte en una aventura secreta.

Doris Tiedemann

Mientras su marido Egon patrulla para la policía de Winden, Doris Tiedemann vive la vida de una típica ama de casa de los años cincuenta. Se ocupa de la casa y cuida de su inteligente hija Claudia, pero no está contenta. Le falta algo en su vida.

La vida de Doris cambia cuando los inquilinos se mudan a la casa de Tiedemann. Agnes Nielsen y su hijo Tronte son nuevos en Winden. La tímida Doris está fascinada por la cosmopolita y elegante Agnes. Las mujeres desarrollan una estrecha amistad, que pronto se convierte en algo más.

Lea también: Ellos son otros personajes del ciclo 2019 en la serie DARK, la trama de Netflix que predice el Apocalipsis (PARTE IV)

Bernd Doppler

Winden no sería el mismo sin este hombre en la serie DARK. Bernd Doppler es quien impulsó la construcción de la planta nuclear en los años 50. Vive con su esposa Greta en una casa señorial. Tienen un hijo, Helge, a quien Bernd ama por encima de todo. Se queda devastado cuando Helge desaparece. Bernd trabaja como director de la planta nuclear durante varias décadas antes de pasarle las riendas a Claudia Tiedemann en 1986. A estas alturas ya es un anciano en silla de ruedas, pero su mente está tan aguda como siempre.

En su primer día como directora de la planta, Claudia Tiedemann descubre que hubo un incidente en el verano de 1986 que ha sido encubierto. Quiere hacer pública la información, pero Bernd Doppler la convence de lo contrario. Toda la ciudad depende económicamente de la planta y la revelación del accidente amenazaría la existencia de la ésta, especialmente después del desastre de Chernobyl. Bernd le muestra a Claudia una entrada a las cuevas de Winden en el sitio de la planta donde se han escondido incontables barriles amarillos llenos de desechos radioactivos.

Greta Doppler

Greta es una mujer conservadora y devota. En los años 50, vive con su marido Bernd Doppler y su hijo Helge en una impresionante mansión. Greta es muy crítica con Helge; no confía en él y piensa que es una persona problemática. Cuando Helge desaparece sin dejar rastro, Greta se queda intranquila y preocupada. ¿Se escapó porque ella era demasiado dura con él? ¿O es la desaparición de Helge un castigo de Dios?

Greta busca la orientación de Noah, quien fue párroco en 1953 y se hacía llamar Hanno Tauber. Ella admite que le rogó a Dios que se llevara a su hijo porque podría no ser de su esposo. Helge no fue concebido en el amor. ¿Fue violada Greta Doppler?

Egon Tiedemann

En 1953, el joven Egon trabaja como policía; cree en el poder del bien. Lo que le falta en su perspicacia, lo compensa con diligencia. Ama a su talentosa hija Claudia y a su esposa Doris por encima de todo. Egon no lo ve venir cuando Doris empieza a interesarse más en su nueva inquilina Agnes Nielsen.

Treinta y tres años después, Egon está a punto de jubilarse. Ha estado viviendo solo desde que su esposa lo dejó y no hay mucho que reportar en cuanto al trabajo; a menudo ahoga sus penas en el alcohol. Egon está encantado cuando Claudia es nombrada directora de la planta de energía nuclear, pero tiene poco tiempo para su envejecido padre. Su nieta Regina tampoco tiene nada que ver con él.

Daniel Kahnwald

Daniel Kahnwald es el padre de Ines Kahnwald. En la década de 1950, trabaja como jefe de policía en Winden. Tiene una actitud segura de sí mismo y toma la iniciativa cuando se encuentran los cuerpos de dos niños en el sitio la planta nuclear.

¿Por qué están quemados sus ojos? ¿Cuál es el significado del collar de monedas? ¿Y por qué llevan ropa hecha en China? A Daniel le faltan respuestas, al igual que a su colega Egon Tiedemann.

Ines Kahnwald

En 1986, Ines trabaja como enfermera en el hospital de Winden. Creció en la ciudad; su padre Daniel fue jefe de policía en la década de 1950. Ines es reflexiva y dedicada a su trabajo. Su único hijo murió al nacer y ahora vive sola. En 2019, Inés vuelve a vivir sola. Su hijo adoptivo Michael se suicidó y ella no comparte una cálida relación con su nuera Hannah o su nieto Jonas. En noviembre de 1986, un niño en apuros llega al hospital; se niega a hablar. Ines se preocupa por él y logra ganarse su confianza. El niño es Mikkel Nielsen, que ha viajado desde el futuro. Cuando los servicios sociales deciden ponerlo en un orfanato, Ines lo adopta en el acto y así, Mikkel Nielsen se convierte en Michael Kahnwald.

Ines se aferra a la carta que Michael deja después de su suicidio en la serie DARK. El sobre tiene instrucciones de que no debe abrirse antes del 4 de noviembre a las 10:13 PM – la hora exacta de la desaparición de Mikkel. La carta revela que Michael y Mikkel son la misma persona. Ines había sospechado durante mucho tiempo que ésta podría ser la verdadera identidad de su hijo, pero ella no sabía que Michael se quitaría la vida. Cuando Ines le da la carta a Jonas, está molesto con ella. ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué no intentó detener la desaparición de Mikkel cuando sospechaba la verdad?

El relojero

Su negocio es el tiempo: H.G. Tannhaus es el relojero de Winden. En 1953, tiene su propio taller en la ciudad. Durante los próximos 33 años, Tannhaus explora incansablemente el concepto de tiempo, y finalmente escribe un libro que presenta los principios teóricos del viaje en el tiempo llamado «Un viaje a través del tiempo». En 1986, se convirtió en un anciano extravagante. Todavía tiene su taller y está criando a su nieta Charlotte, aunque nunca le cuenta nada sobre sus padres.

El relojero recibe una serie de visitantes curiosos de otros tiempos. En 1953, Claudia Tiedemann, mayor, le trae un juego de planos y le pide que construya una máquina, una máquina del tiempo. Tannhaus tarda décadas en comprender y completar el dispositivo. En 1953, Ulrich Nielsen también visita el taller. Trae un ejemplar del libro de Tannhaus, que no se escribirá hasta dentro de muchos años. También deja atrás un extraño dispositivo futurista, su smartphone. En 1986, el Desconocido realiza varias visitas a Tannhaus. Hablan de viajes en el tiempo y el relojero repara su máquina del tiempo. El Desconocido también suministra el isótopo de Cesio-137 radioactivo que es necesario para activar la máquina del tiempo de la serie DARK.

Lea también: ¿Sucederá el Apocalipsis este 27 de junio del 2020? Nostradamus y una serie de Netflix lo pronostican

Silja

Silja es una de las primeras personas que Jonas Kahnwald encuentra cuando llega en 2052 en la serie DARK. La joven de pelo largo y oscuro dice: «Bienvenido al futuro» y luego lo deja inconsciente.

El desenlace de esta historia se conocerá el próximo 27 de junio, día en el que la trama está planteado el Apocalipsis y además fecha de estreno de su tercera temporada de la serie DARK.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día