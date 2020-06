Videos impresionantes del sismo que sacudió a México (+Video)

junio 23, 2020 - 8:22 pm

El sismo que sacudió regiones de México este martes, quedó registrado en incontables videos que se han difundido a través de las redes sociales.

La fuerza de la naturaleza queda evidenciada una vez más. Entre tanto, a la población, antes estos eventos se le pide mantener la calma y seguir los protocolos para resguardar su integridad.

Hasta el momento, se han reportado 4 personas fallecidas a consecuencia del movimiento telúrico que alcanzó una intensidad de 7.5 en la escala de Richter.

#sismo2020 #sismo | En la Roma Norte, el movimiento causó daños en la azotea de una edificio, del cual comenzaron a caer chorros de agua

NOAA issued a tsunami threat for Guatemala, Honduras, El Salvador and Mexico following the strong earthquake#sismo. pic.twitter.com/vR9qHo1jKn

— miembro honorario activo ❁ (@maifrend_) June 23, 2020