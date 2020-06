Venezolano impresionó al jurado con su show y clasificó en el programa “America’s Got Talent”

junio 24, 2020 - 7:05 am

Wiston Fuenmayor un joven ilusionista venezolano que asistió a la audición del programa America’s Got Talent de NBC, sorprendió al jurado con su impecable presentación logrando clasificar.

Fuenmayor de 29 años, dejó sin palabras al público y al jurado del show, en su audición para participar en el programa de televisión de NBC, Será uno de los concursantes en la decimoquinta temporada del famoso programa “America’s Got Talent» que comenzó este 23 de junio.

Entre el jurado se encuentra la famosa colombiana Sofía Vergara, quien quedó impactada con la actuación del criollo.

“Puede ser joven, pero sus habilidades mágicas están más allá de sus años”, reza el mensaje publicado en la cuenta de Instagram del programa, en el que hace referencia al talento del venezolano.

This performance by @winstonmagician is no ordinary card trick. 🃏 #AGT https://t.co/nHfIKFSkkH

— America’s Got Talent (@AGT) June 24, 2020