Vecchio agradece a Donald Trump el «apoyo consecuente» a Guaidó

junio 22, 2020 - 4:08 pm

El representante de la Asamblea Nacional ante el gobierno de Estados Unidos, Carlos Vecchio, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el apoyo brindado al jefe parlamentario Juan Guaidó, en su lucha «para la restitución de la democracia en Venezuela».

Del mismo modo, Vecchio se refirió al respaldo recibido por parte de los miembros del Congreso estadounidense.

“Agradecemos también a todos los senadores, congresistas y líderes de EE.UU.», señaló el dirigente opositor venezolano, al estimar que en el seno del poder legistativo de los Estados Unidos, «la causa de la libertad de Venezuela es primordial”.

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020