Vanessa Bryant pide cientos de millones de dólares como indemnización

Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, ampliará su demanda inicial en contra de Island Express Helicopters, empresa dueña de la aeronave en la que murió su esposo y a la que ella culpa por el accidente que cobró la vida del jugador y siete personas más (incluyendo su hija Gianna), luego de que su helicóptero se estrelló cerca de Los Ángeles, el 26 de enero de este año.

A casi cinco meses del trágico deceso, la viuda del ex basquetbolista aseguró que debido a la muerte de su marido ha dejado de percibir cuantiosos ingresos, por lo que ahora, además, solicitará indemnizaciones por daños y perjuicios, así como por homicidio culposo.

«La ampliación de la demanda busca daños económicos, daños no económicos, intereses de perjuicio, daños punitivos y otros recursos que el tribunal considere justos y apropiados. Las futuras ganancias de Kobe Bryant y consecuentes pérdidas para la familia equivalen a cientos de millones de dólares», explicó una fuente, que tuvo acceso a los documentos de la demanda, al portal E! News.

Trascendió que en esta nueva parte de la denuncia, fue incluido un nuevo resumen del caso, el cual fue presentado el pasado lunes 8 de junio ante la corte.

A fines de febrero, Vanessa Bryant acudió a la Corte Superior de Los Ángeles para presentar una denuncia en la que se culpaba directamente al fallecido Ara Zobayan (quien piloteaba el helicóptero al momento del accidente) y donde también se señalaba a Island Express Helicopters por ser culpables indirectos del siniestro.

