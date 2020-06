US Soccer dejó sin efecto la prohibición de hincar la rodilla durante el himno

junio 11, 2020 - 9:07 am

La Federación de fútbol estadounidense (US Soccer) anunció este miércoles 10 de junio la derogación de una controvertida norma que prohibía las protestas durante el himno previo a los partidos, incluido el gesto de hincar la rodilla contra el racismo, y pidió disculpas a sus jugadores.

«Ha quedado claro que esta política era errónea y restaba valor al importante mensaje ‘Black Lives Matter’ (La vida de las personas negras importa)», reconoció este miércoles la federación (US Soccer) en un comunicado sobre la votación, efectuada la tarde del martes.

En plena ola de indignación contra el racismo en Estados Unidos, US Soccer adelantó el lunes que estaba considerando eliminar esta regla, establecida en 2017, que dictaba que los futbolistas deben «estar de pie respetuosamente» durante el himno nacional previo a los juegos de sus selecciones.

La federación había adoptado esa medida después de que la gran estrella de la selección femenina y actual Balón de Oro, Megan Rapinoe, comenzara a protestar hincando una rodilla antes de los partidos.

El gesto, popularizado por el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, se ha convertido en un símbolo de las actuales manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial que vive Estados Unidos tras el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis el mes pasado.

«No hemos hecho lo suficiente para escuchar -especialmente a nuestros jugadores- para entender y reconocer las experiencias muy reales y significativas de las personas negras y de otras comunidades minoritarias en nuestro país», dijo la federación.

«Pedimos disculpas a nuestros jugadores -especialmente a nuestros jugadores negros-, al personal, a los aficionados y a todos los que apoyan la erradicación del racismo», agregó.

The U.S. Soccer Board of Directors voted yesterday to repeal Policy 604-1, which required our players to stand during the national anthem.

Black Lives Matter.

We can do more and we will. pic.twitter.com/wtyfkVZmsB

— U.S. Soccer (@ussoccer) June 11, 2020