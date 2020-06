Un médico venezolano hizo historia al curar a la tripulación del Greg Mortimer de coronavirus

junio 3, 2020 - 4:44 pm

Anderson Ortiz es su nombre, él es el médico venezolanos que hizo en el Greg Mortimer lo que nadie más se atrevía: enfrentar al coronavirus

El Greg Mortimer será recordado como el “Crucero del coronavirus”, en él se vivían momentos de angustia cuando sus más de 217 ocupantes rogaban encarecidamente por ayuda humanitaria a Uruguay, pues en el barco ya se había confirmado 135 casos de coronavirus, entre ellos el médico de la nave, y esto llevó a que en la zona rechazaran su desembarco, permiso que habían solicitado previamente.

Ningún médico en Uruguay se ofrecía para abordar el barco y atender a los enfermos, pero todo cambió cuando este joven médico venezolano egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), desempleado y sin título homologado en ese país dijo: Yo quiero.

“Fue debido a un mensaje de WhatsApp en el grupo ‘Médicos Unidos en Uruguay’ donde piden la ayuda de un médico que quiera trabajar y prestar un servicio a todas estas personas que estaban en el barco, me preguntan que si hablo inglés, yo les comento que mi inglés es muy básico, sin embargo por mi síntesis curricular y la premura que ellos tenían porque un médico abordara el barco, ellos me dicen que sí, que aceptan que yo sea la persona”, cuenta en una entrevista Anderson Ortiz.

El temor estuvo en el abordaje, pues nunca imaginó la forma en la que iba a subir al crucero anclado a 20 kilómetros de las costas en el cono sur. Debía saltar en medio del marullo y podía ser aplastado entre ambas embarcaciones.

“De repente me dicen que tenía que saltar de la lancha donde estaba, que está en constante movimiento y no está sincronizado, y no sabes si es a la cuenta de uno, dos, tres a la que vas a saltar. Desde ese momento ya pones en riesgo tu vida”, cuenta Anderson Ortiz.

Pero sube al Greg Mortimer y a los días el médico del crucero se aísla pues también dio positivo para coronavirus. Desde ese momento la limitación del idioma frente a más de una cincuentena de nacionalidades es el gran obstáculo, pero lo logra superar a través de la jerga galena. El médico del crucero atiende vía telefónica, mientras Anderson lo hace de forma física con la ayuda de un oficial que habla español.

“Es un sótano donde evidentemente no hay luz, no hay ventanas y estaban en aislamiento desde hacía más de 15 días. Se te nublan los lentes, no tienes visión para atender a los pacientes, estás constantemente sudando, la máscara te aprieta, te lastima. Pasaba de 16 a 18 horas de trabajo diario, había solo tiempo de comer y al rato había que volver a salir a atender la tripulación”, dijo este médico venezolano.

Dos médicos venezolanos en el Greg Mortimer

A la causa también se sumó otra médico venezolano, su nombre Nohelia Rojas Ruíz quien tiene tres años viviendo en Uruguay, donde hizo una especialización en diabetes, en la Universidad Católica. Trabaja en investigaciones en nutrición, asimismo, personal de salud uruguayo.

Tras las primeras evacuaciones del Greg Mortimer los pacientes fueron trasladados a un hotel, Anderson Ortiz sigue siendo su médico, en especial de los casos positivos de coronavirus.

“Yo no quería que el Mortimer se vaya sin ver que todos están sanos, porque te encariñas con la gente, había 61 nacionalidades, yo no quiero dejar esta historia, yo quiero terminar esta historia”, finaliza de forma emotiva en una entrevista realizada por el periodista venezolano David Placer, el médico venezolano Anderson Ortiz.

En el Greg Mortimer este médico venezolano vio dos oportunidades: ser partícipe de la lucha contra la pandemia y, poder ejercer su profesión en una tierra y aguas desconocidas. Anderson Ortiz, es otra de esas tantas historias de venezolanos que merece ser contada.

