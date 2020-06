Un joven zuliano falleció en Chile por COVID-19

View this post on Instagram

El zuliano Gustavo Rafael Oquendo Boscán, de 34 años, colaborador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en Chile, falleció este domingo, según comunicado emitido por la entidad financiera. _ «Con profunda tristeza nos dirigimos a ustedes para informarles que hoy domingo 7 de junio de 2020, ha fallecido a causa del Covid 19, nuestro estimado colaborador Gustavo Rafael Oquendo Boscán, quien durante casi un mes luchó incansablemente por superar esta enfermedad”, se lee en la nota difundida. _ El venezolano se desempeñaba como cajero en la sucursal de Recoleta. Ingresó en BCI hace dos años. “Sus compañeros lo recuerdan como una persona noble, responsable y de buen carácter. Siempre preocupado por ayudar a otros. Era un colaborador alegre”, difundió el BCI. #MigraReporte