Viral: Un hombre persigue desesperado a su loro al que sacó a pasear con correa

Los amantes de las mascotas han sido de los pocos que han tenido un poco de ‘manga ancha’ durante el periodo que hemos pasado confinados dada la crisis sanitaria que hemos vivido a nivel mundial.

Han sido los únicos que han podido salir de casa durante algunas horas al día, aunque hay que decir que se ha visto de todo, porque uno podría pensar que solo los dueños de los perros serían vistos por la calle, pero nada más lejos, porque ha habido gente que ha paseado hasta cangrejos.

Es el caso de un hombre al que se ha visto en la ciudad de Farfilk, Escocia, que no dudó en salir a la calle a pasear a su mascota, que, para asombro de los presentes, es un loro. El hombre llevaba al animal sujeto con una correa de paseo, pero tuvo la mala suerte de que el loro se escapara y tuviese que correr detrás del animal desesperado al grito de “¡Chanel!”, el nombre del animal.

El usuario de Twitter Declan Lang tuvo la suerte de ser testigo de ese momento, y no dudó en grabarlo y compartirlo en la red social. Como es lógico, las insólitas imágenes se han vuelto virales.

“Falkirk es raro, debo decir”, dice.

Falkirk is weird I must say 😂 pic.twitter.com/cMGZbu3JDS

— Declan Lang (@lang_declan) May 15, 2020