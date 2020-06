Un 29 de junio nacieron Oriana Fallaci y María Conchita Alonso

junio 29, 2020 - 10:09 am

María Concepción Alonso Bustillos (29 de junio de 1957, Cienfuegos, Cuba), más conocida como María Conchita Alonso, es una actriz, exreina de belleza y cantante venezolana de origen cubano, nacionalizadaestadounidense el 20 de agosto de 2007.

María Concepción Alonso Bustillo emigró de Cuba a los cinco años de edad llegando a Venezuela con su padre Ricardo Alonso, su madre Conchita Bustillo y sus hermanos Ricardo y Robert Alonso.

En 1971, a los 15 años, obtuvo en Lisboa, Portugal, el premio «Miss Princesita del Mundo». Representando a Venezuela.

Dos años después representó al Distrito Federal en el «Miss Venezuela 1975», celebrado en el Poliedro de Caracas el 9 de mayo de 1975. Quedó como primera finalista.

La ganadora fue Maritza Pineda Montoya (Nueva Esparta). María Conchita asistió al concurso «Miss Mundo 1975», celebrado en el Royal Albert Hall, de Londres (Inglaterra), el jueves 20 de noviembre de 1975. Clasificó entre las 7 finalistas. Quedó en séptimo lugar.

El evento lo ganó Wilnelia Merced de Puerto Rico.

Al llegar a Venezuela, participó en una producción italiana titulada «Savana – Sesso e Diamanti».

Posteriormente desarrolló una ascendente carrera como actriz de televisión. Intervino en diversas telenovelas de Radio Caracas Televisión, RCTV, Canal 2 de Venezuela.

Alonso era uno de los personajes predilectos de las revistas de farándula de la época, como «Venezuela Gráfica», «Venezuela Farándula», «Ronda», «Momento», «Variedades», «Páginas» y «Élite». De la mano del compositor Rudy La Scala en la década de 1980 lanzó dos álbumes bajo el apodo de Ambar: Love Maniac y La bruja, con gran éxito, con el que se dio a conocer. De allí grabó otros discos de éxito con reconocidos temas como «Acaríciame», «Noche de copas», «La loca», «Otra mentira más», «Lluvia de amor» y otros más que la catapultaron al estrellato internacional.

En 1982 decidió emigrar a Estados Unidos, a Los Ángeles, para concretar su sueño de «conquistar» Hollywood.Su debut protagónico lo hizo al lado del famoso actor Robin Williams en la película Moscú en Nueva York.

También ha participado en películas como El gran enredo (dirigida por Blake Edwards), Perseguido (con Arnold Schwarzenegger), Depredador 2 (con Danny Glover y Rubén Blades), La casa de los espíritus, El beso del vampiro (con Nicholas Cage y Jennifer Beals), Colors (con Sean Penn, dirigidos por Dennis Hopper) y el programa televisión «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!». En 1997 participó en una comedia española, El grito en el cielo.

Trabaja con muchos grupos de protección animal. Le encanta el motociclismo, esquí alpino y esquí acuático. Habla cuatro idiomas: español, inglés, francés e italiano.

Oriana Fallaci

Oriana Fallaci (Florencia, 29 de junio de 1929-ibídem,15 de septiembre de 2006) fue una escritora, periodistay activista italiana. Fue la primera mujer italianacorresponsal de guerra. Como escritora, con sus doce libros logró vender veinte millones de ejemplares en todo el mundo; como periodista obtuvo un gran prestigio internacional, en especial gracias a sus entrevistas a personajes famosos.

