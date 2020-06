Trump: «Solo me reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder»

junio 22, 2020 - 10:52 am

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió al paso a las informaciones que desde este domingo circulan en la que indican que él estaría dispuesto a reunirse con su homólogo en Venezuela, Nicolás Maduro, pero afirmó que solo lo haría para buscar una salida pacífica de la crisis en el país caribeño.

A través de su cuenta en Twitter el mandatario estadounidense resaltó que siempre ha estado en contra del socialismo y reiteró que sigue estando del lado del pueblo venezolano y que la única reunión posible entre ambos mandatarios, sería para llegar a un acuerdo a la salida política de Maduro de una forma pacífica.

«A diferencia de la izquierda radical, SIEMPRE estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. ¡Mi administrador siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y la LIBERTAD y en contra del opresivo régimen de Maduro! Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder!», escribió este lunes 22 de junio.

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020