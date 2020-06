Trump «duda» de Guaidó y «tal vez pensaría» en reunirse con Maduro, según Axios

junio 21, 2020 - 9:57 pm

El presidente Donald Trump sugirió el pasado viernes, en una entrevista en el Despacho Oval con Axios, de la que este domingo por la tarde el medio digital ha ofrecido un breve adelanto, que ha tenido dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela y que estaría abierto a reunirse con Nicolás Maduro. “Podría quizá pensar en ello”, dijo Trump, cuando le preguntaron si se reuniría con el mandatario venezolano. “Maduro querría reunirse. Y yo nunca me opongo a las reuniones. Ya sabe, raramente me opongo a las reuniones”, añadió.

Trump indicó, según Axios, que no tiene mucha confianza en Guaidó, quien año y medio después de proclamarse presidente encargado de Venezuela y ser reconocido como tal por Estados Unidos y cerca de 60 países, no ha logrado avanzar en su afán por sacar del poder a Maduro. “Guaidó fue elegido”, dijo Trump en la entrevista, según los extractos adelantados por Axios. “Yo creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo de una u otra manera”.

Las palabras de Trump sobre Guaidó concuerdan con lo que apunta John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional, en su explosivo libro de memorias que llega a las librerías este martes, que ya circula por Internet y del que los medios han adelantado numerosos extractos. Bolton explica que Trump, poco después de reconocerlo como presidente legítimo, expresó dudas sobre Guaidó, que le parecía un “crío” en contraste con el “fuerte” Maduro. Trump, según Bolton, llegó a plantearse una rectificación, después de colocar tras él todo el apoyo de la maquinaria de la diplomacia estadounidense.

En su libro, titulado «La Habitación Donde Sucedió» (The Room Where It Happenned), Bolton escribió que Trump percibía a Guaidó como un «hombre débil, a diferencia de Maduro», y que solía referirse al presidente de la Asamblea Nacional como «el Beto O’Rourke de Venezuela».

Según Bolton, Trump siempre dudó de la capacidad de Guaidó para liberar a Venezuela. Sin embargo, el presidente Trump se ga referido al libro de su exasesor como un «cúmulo de mentiras» y a él como «el ser humano más tonto de la tierra».

