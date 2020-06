junio 8, 2020 - 10:13 am

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó de “locos” a los demócratas, tras la propuesta de recortar los fondos y desmantelar la Policía de Mineapolis. A través de Twitter, el mandatario desestimó la idea e hizo un llamado a la “ley y el orden”.

Las declaraciones surgen poco después de que nueve miembros del Consejo de la ciudad anunciaron que tienen la intención de reformar el Departamento de Policía. “¡La izquierda radical demócrata se ha vuelto loca!”, escribió este lunes el presidente en la red social Twitter.

Las declaraciones surgen poco después de que nueve miembros del Consejo de la ciudad de Mineapolis anunciaron este 7 de junio, que tienen la intención de reformar el Departamento de Policía de la ciudad, tras la muerte de George Floyd.

El pasado domingo funcionarios de la municipalidad declararon: “Nos comprometimos a desmantelar la policía tal como la conocemos en la ciudad de Minneapolis y a reconstruir con nuestra comunidad un nuevo modelo de seguridad pública que realmente mantenga a salvo a nuestra comunidad”, dijo a CNN la presidenta del concejo municipal, Lisa Bender.

La presidenta del Consejo, Lisa Bender, explicó que los fondos de la Policía se trasladarían a otras necesidades, y el Consejo de la ciudad discutirá cómo reemplazar la institución de seguridad actual. “La idea de no tener un departamento de policía ciertamente no es a corto plazo”, agregó la funcionaria.

LAW & ORDER, NOT DEFUND AND ABOLISH THE POLICE. The Radical Left Democrats have gone Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020