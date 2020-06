Trump: «Bolton debe pagar un precio muy alto por violar la ley y difundir volúmenes masivos de información clasificada en su libro»

junio 20, 2020 - 12:37 pm

El presidente de EE.UU., Donald Trump, a través de su cuenta personal en Twitter declaró este 20 de junio que está de acuerdo con la definición de su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, como «un hombre despreciable que falló en su deber de proteger a Estados Unidos», a quién jamás deberían haber permitido servir en el Gobierno.

«Claro y simple, John Bolton […] violó la ley al divulgar información clasificada (en volúmenes masivos)», reiteró Trump en referencia al libro del exasesor titulado ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (‘La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca’), cuya salida a la venta está programada para el próximo 23 de junio.

«Debe pagar un precio muy alto por esto, como otros lo han hecho antes que él. ¡Esto nunca debería volver a suceder!», concluyó el mandatario.

El mandatario se pronunció poco después de que un juez federal de EE.UU. permitiera a Bolton publicar el libro, pese a las protestas de la Casa Blanca.

….Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020