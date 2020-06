Las profecías y los videos del Niño hindú que debes conocer (videos)

junio 13, 2020 - 1:12 pm

Abhigya Anand es un niño hindú que de manera simbolica predijo el coronavirus en el mundo en el 2019, al al hablar de “enfermedades” que se extenderían por el mundo, pero sin aludir al virus específicamente, y pronosticó sucesos como el inicio de la Tercera Guerra Mundial o una crisis del petróleo que no han ocurrido.

Anand es un niño de 14 años, según el mismo indica en su canal de Youtube, que cuenta con cerca de un millón de suscriptores y en el que él y su hermana publican contenidos desde 2012 relacionados con la astrología, el ayurveda o el yoga.

El 22 de agosto de 2019, Anand publicó un vídeo, en inglés e hindi, titulado “Grave peligro para el mundo de noviembre de 2019 a abril de 2020” que ha sido visto por 7,5 millones de personas. “Voy a explicar que va a haber desastres y peligros para todo el mundo de noviembre de 2019 a abril de 2020”. Así comienza el joven astrólogo sus pronósticos para esos meses, en los que vaticina principalmente conflictos bélicos y crisis económicas.

El origen de las informaciones que afirman que Anand predijo el coronavirus se encuentra en una breve alusión a la aparición de “una enfermedad generalizada en todo el mundo y, si no todo el mundo, la India específicamente se verá gravemente afectada”. Una situación que, añade, se podrá “resolver fácilmente” si se hacen “esfuerzos para lograrlo”. Anand no menciona la palabra “virus” ni “coronavirus”. Tampoco en los vídeos inmediatamente anteriores al inicio de la pandemia, en enero de este año.

Abhigya Anand se ha hecho famoso tras hacerse viral un vídeo subido a su cuenta de Youtube en agosto del 2019 en el que se ha interpretado que predecía la llegada del coronavirus.

A pesar de su corta edad, Abhigya Anand dice ser astrólogo, arquitecto y analista de valor de oro, según publica el diario La Nación, disciplinas en las que destaca por ser el más joven del mundo en tenerlas.

El menor se sacó un posgrado en Microbiología ayurvédica y fue la persona más joven en graduarse en Vastu Shastra, una antigua doctrina hinduista que se basa en la influencia de la naturaleza en la humanidad.

Abhigya Anand recibió el Premio Global Child Prodigy por ser uno de los cien talentos infantiles más destacados del mundo.

El vídeo se titula ‘Severe Danger To The World From Nov 2019 To April 2020’ (Severo daño para el mundo desde noviembre de 2019 a abril de 2020)» ha dado la vuelta al mundo, ya que podría ser una predicción de la llegada del coronavirus. Ahora, el joven Abhigyan Anand se ha pronunciado sobre el fin de la pandemia de coronavirus y asegura que será el 6 de septiembre.

EFE/Agencias/Noticia al Día