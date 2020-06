Timo Werner es el último fichaje bomba del Chelsea

junio 18, 2020 - 10:57 am

El Chelsea dio la sorpresa este jueves al anunciar el mega fichaje del alemán Timo Werner.

El conjunto londinense de la Premier League compró la cláusula de rescisión de 53 millones de euros que le permite al jugador dejar el RB Leipzig.

«Me alegra haber firmado con el Chelsea, es un orgullo para mí entrar a formar parte de un club así», dijo Werner, que tenía contrato con el Leipzig hasta 2023.

Puedes leer: La Premier League regresó con protestas antirracista y homenajes a víctimas del COVID-19

«Me alegro ya de la próxima temporada, de mi buen entrenador, de mis nuevos compañeros y naturalmente de los seguidores del Chelsea. Juntos tenemos un futuro exitoso por delante», agregó.

Timo Werner firmó con el Chelsea hasta 2025 y, según cifras oficiosas, tendrá un salario anual cercano a los 10 millones de euros. El delantero germano jugó cuatro temporadas en el Leipzig durante las que marcó 93 goles en 157 partidos y dio el salto a la selección alemana.

We have some @TimoWerner news for you! 👀

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020